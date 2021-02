Playstore, una nuova applicazione “pirata”. Ecco cosa cancellare

Google Playstore lancia l’allarme. Cancellate un nuovo malware. Si tratta di un’applicazione pericolosa che potrebbe danneggiare l’intero sistema operativo del cellulare.

Playstore, un nuovo malware. Non è fantascienza

Cose del genere le abbiamo viste soltanto nei film dell’orrore. Un’applicazione che distrugge non solo il telefonino. Ma anche la vita dei protagonisti. Questa volta non è un film, è tutto vero. Purtroppo il malware ha già superato i 10 milioni di utenti. Presente in Playstore da dicembre, ha già fatto troppe vittime.

Nuovo malware, di cosa si tratta?

L’applicazione incriminata è Barcode Scanner. Pochi minuti dopo averla installata comincia a mostrare annunci invasivi, troppi. Annessi ci sono link al playstore per installare altre applicazioni che invaderanno la memoria dell’apparecchio colpito.

Impossibile eliminare l’app

Questa app è presente già dallo scorso dicembre, come detto. Il fatto di essere stata “scoperta” non significa che è tata ancora eliminata dal Playstore. E’ probabile che continuerà ancora a circolare. Si raccomanda prudenza e attenzione. Soprattutto di non installare sul proprio apparecchio applicazioni che non siano “ufficiali”.