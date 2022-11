Poke: ricette, ingredienti, come si pronuncia

E’ il trend gastronomico del momento, alternativa completa e golosa al “classico” sushi, ricca di varianti da inventare secondo la nostra fantasia. E’ la poke bowl, o più semplicemente poke. La poke è piatto tipico hawaiano servito in una ciotola profonda e che può essere gustato con il cucchiaio o con le classiche bacchette orientali.

Cosa significa poke? Si scrive poke, ma si legge poh-kay, semplificato in poké e significa letteralmente “tagliare a pezzi“. Protagonista assoluto di questo piatto unico è il riso, rigorosamente bianco: sarà preferibile optare per un Arborio o per un riso adatto al sushi. L’alimento va sciacquato con cura, messo in acqua fredda con un cucchiaio di aceto di riso e lasciato bollire.

Occorreranno appena dieci-dodici minuti a fiamma bassa e l’ingrediente principe della poke è pronto. Una volta che il riso è stato posto nella bowl, possiamo dare il via alla nostra creatività.

Poke bowl ricette

L’hawaiian poke è sana, nutriente e, dettaglio da non trascurare, ipocalorica. Si tratta di un pasto completo, all’interno del quale è possibile combinare sapori e consistenze diverse. Pesce crudo o cotto, frutta, ortaggi, spezie: all’interno della deliziosa ciotola poké è possibile mettere quasi tutto!

Se sognate di realizzare un piatto degno della migliore pokeria nella vostra cucina, potete prendere spunto dalle migliori ricette proposte dai professionisti del settore. Varianti vegane, piatti a base di pesce, bowl dal tocco “spicy”: ogni palato potrà essere facilmente soddisfatto, grazie alla composizione della giusta poke.

Poke Bowl con salmone e fagioli edamame

Gli edamame sono fagioli di soia acerbi, coltura tipica delle aree cinesi e giapponesi. Il loro sapore si sposa perfettamente con la freschezza del salmone, rigorosamente tagliato in dadini, da aggiungere fresco, grigliato o affumicato.

Per completare il piatto si consiglia di inserire nella ciotola avocado (uno dei frutti più utilizzati nella realizzazione delle poké), mango, rucola, ravanelli. Insaporite con semi di sesamo e salsa di soia e otterrete un piatto dal sapore tipicamente orientale.

Poke vegana con tofu e frutti rossi

Non amate consumare alimenti di derivazione animale? Nessun problema: la poke è una ricetta che consente di abbracciare varianti vegan, perfette anche per i più piccoli, che magari non amano consumare il pesce crudo.

La poké vegana può essere realizzata con tofu tagliato a cubetti, mirtilli e altri frutti rossi. Innaffiate il tutto con la “solita” salsa di soia.

Poke bowl speziata al tonno

Tonno, verdure crude e una salsa spicy costituita da olio di sesamo, paprika e curry: richiami quasi “messicani” per una poké pensata per stomaci resistenti e adoratori dei sapori forti!

Poké al pollo (o altre carni)

Nonostante la versione di pesce sia la più diffusa, nulla vieta di realizzare una goduriosa ciotola hawaiana con pollo grigliato, fritto o arrosto, servito sfilacciato o a cubetti con un misto di verdure croccanti: provare per credere, il successo sarà dietro all’angolo!

Come nel caso della poke “ittica”, sono svariate le varianti di carne della bowl. Tra le alternative consigliate non si possono non citare la poke di spezzatino di vitello (con la salsa del piatto utilizzata per donare sapore alla poké), o quella realizzata con la tartare di manzo. Date libero sfogo alla vostra fantasia e realizzate la vostra poke: l’unico limite è l’immaginazione.