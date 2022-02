Polpette di pane, ricetta e varianti

Una ricetta facile da preparare delle sfiziose Polpette di Pane, una preparazione tipica di diverse regioni italiane. Particolarmente note, e gustose, le polpette pugliesi; nella preparazione originale si tratta di polpette di pane fritte, ma è possibile preparare anche le polpette di pane al forno.

insomma le varianti sono tante, dalle polpette di formaggio al polpettone di pane. Di base, resta una preparazione semplice che pone le sue radici nella cucina povera e contadina, perché permette di recuperare il pane raffermo. E’ nata un tempo in cui nessuno si poteva permettere di buttare via il cibo, il pane era cucinato in casa ed era prezioso. Con qualche consimento e la cottura in olio, si trasformava una pagnotta vecchia in un piatto con cui sfamare, e soddiisfare, tutta la famiglia.

Seppure oggi la vita sia molto cambiato, recuperare i saggi insegnamenti della vita contadina è sempre una buona cisa. Inoltre, si preparerà un piatto buono e semplice della nostra tradizione italiana, che davvero piace sempre a tutti.

Vediamo insieme tutti gli ingredienti e come prepararla

Ricetta polpette di pane

Le polpettine di pane hanno ovviamente come ingrediente principale il pane raffermo di qualche giorno. E’ poi possibile servire le polpette di pane al sugo, oppure aggiungere altri sapoti per esempio per le polpette di pane e patate.

Cominciamo dalla ricetta base.

Ingredienti

400 g di mollica di pane di grano duro

1 uovo

Mezzo spicchio d’aglio

Un rametto di prezzemolo

1/2 litro di latte

50 g di pecorino grattugiato

Olio extra vergine di oliva

Sale

Pepe

Preparazione

Bagno nel latte la mollica di pane duro, aggiungo uovo, pecorino e prezzemolo tritato.

Lavoro bene l’impasto, formo le polpette e le friggo nell’olio di oliva.

Una volta cotte, le scolo su carta assorbente e le servo ben calde

Polpette pane con sugo

Se vogliamo portare in tavola un piatto unico ancora più gusto, possiamo immergere le palline di pane in abbondante sugo di pomodoro. In questo modo presenteremo tutti i sapori più genuini della cucina nazionale: il pane e la passata di pomodoro. Volendo, è possibile prepararla in casa, oppure usare passata confezionata. Il procedimento rimane il medesimo.

Ecco come procedere

1 kg di passata di pomodoro

1 spicchio d’aglio

Olio extra vergine di oliva

Basilico

Sale

Pepe

Metto ad imbiondire in un tegame con l’olio, l’aglio, quindi lo elimino, aggiungo la passata di pomodoro, il sale e delle foglie di basilico.

Quando il sugo è cotto unisco le polpette e le lascio insaporire. Impiatto, decorando con una foglia di basilico e del pecorino.

Polpette di pane pugliesi, tutte le varianti

Le ricette polpette di pane sono tante, e cambiano leggermente anche a seconda della Regione in cui si vive. Quelle toscane per esempio prevedono sempre l’aggiunta di formaggio e sono quasi sempre cotte al forno.

Ogni famiglia poi ha la propria personale, e questa pietanza si può adattare anche alle varie necessità della famiglia. Per esempio preparare polpette non fritte ma cotte al forno, per un piatto più leggero.

Ci sono poi le polpette di uova, morbidissime, nelle quali la quantità di pane è molta ridotta. In caso di allergie o diete particcolari, però, si possono preparare anche polpette di pane senza uova; bisognerà aggiungere della farina per tenere insieme il composto, e magari friggere le palline versando direttamente il composto nell’olio con il cucchiaio.

Le polpette di pane raffermo sono comunque molto versatili, ed è sempre possibile fare aggiunte o variazioni. Mettendo nell’impasto altri ingredienti, come salumi a dadini o verdure, diventeranno un secondo piatto completo.

Preparate in modo semplice, invece, le frittelle di pane possono anche accompagnare arrosti o brasati. Vanno benissimo anche in un aperitivo, per accompagnae salumi e formaggi, un po’ come accade con lo gnocco fritto; per questa occasione preparatele più piccole del solito, con un diametro simile a quello di una moneta da 1 euro.