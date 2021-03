Pozzuoli, appartamento con piazza di spaccio. Arrestata “un’intera famiglia”

A Pozzuoli, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia locale hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti 4 persone e denunciato per lo stesso reato altri 2, un 30enne e una 17enne.

Pozzuoli “la piazza” in casa. Gli arrestati

Gli arrestati, 2 coniugi, rispettivamente di 49 e 48 anni, il loro figlio 27enne e una sua amica 26enne. Quest’ultima risulta l’unica tra l’altro nota alle forze dell’ordine. I malviventi sono tutti di Pozzuoli.

La dinamica

I militari avevano nutrito sospetti fin da subito. Troppi via vai, troppi passaggi di auto e di persone. In tempi di Covid poi, e in una Campania in zona Rossa, vige per tutti i residenti il coprifuoco. I carabinieri avevano notato nei giorni scorsi dei movimenti sospetti e troppe persone aggirarsi in contrada la Schiana. Per accertare se fosse attiva una piazza di spaccio, la compagnia di Pozzuoli ha predisposto dei servizi di osservazione. Così l’attività illecita esisteva e probabilmente avveniva all’interno dell’abitazione dei 2 coniugi con la partecipazione di altre 6 persone.