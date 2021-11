Preadolescenza a che età si manifesta? Quali sono i cambiamenti fisici?

La fase di transizione che separa l’infanzia dall’età adulta viene definita adolescenza. Questo stadio della crescita si palesa generalmente intorno ai 13 anni ed è caratterizzato dalla manifestazione di molti cambiamenti fisici. Spesso alcuni segnali si mostrano anche prima e molti genitori si chiedono come sostenere i propri figli in un momento così importante per la loro crescita. In questo articolo scopriremo quali sono le caratteristiche principali del fenomeno e cosa avviene quando inizia il processo di preadolescenza.

Cos’è e quando si manifesta la preadolescenza?

È una fase della crescita individuale che avviene tra gli 11 e i 12 anni quando iniziano ad essere evidenti i primi cambiamenti fisici. Questo periodo termina intorno ai 13 anni quando l’individuo entra nello stadio successivo dell’adolescenza. Nel corso di questo processo si iniziano a palesare i primi segnali della transizione che diventeranno palesi negli anni successivi. Ecco perché ogni genitore si pone delle domande quando vede la propria figlia o il proprio figlio crescere. Questa fase si manifesta quando l’organismo, sfruttando delle apposite ghiandole, inizia a produrre gli ormoni sessuali. Questo è il motore biologico del fenomeno che innesca lo sviluppo negli uomini e nelle donne. Conoscere cosa avviene in questo arco temporale può essere molto utile e nel prossimo paragrafo vedremo nel dettaglio quali sono le sue manifestazioni più importanti.

Quali cambiamenti fisici avvengono durante la preadolescenza?

Generalmente questa fase inizia senza alcun preavviso. Da un giorno all’altro i ragazzini iniziano ad avere degli sbalzi d’umore, rivendicano i propri spazi e si comportano diversamente. Quello che non è possibile comprendere lo si può percepire chiaramente con lo sguardo perché i cambiamenti fisici iniziano improvvisamente ad essere visibili. Quali sono dunque i segnali principali della preadolescenza? Vediamoli in dettaglio suddivisi per genere:

Ragazzi : il cambiamento fisico principale riguarda l’organo sessuale dove iniziano a svilupparsi i testicoli e il pene. I lineamenti infantili spariscono gradualmente e anche il timbro della voce si modifica . La trasformazione più evidente riguarda però l’altezza . Dopo gli 11 anni i ragazzi generalmente iniziano a crescere e diventano più alti. La peluria diventa più folta e inizia a manifestarsi un po’ ovunque concentrandosi soprattutto sul volto. È proprio in questa fase infine in cui appare per la prima volta anche l’acne .

: dove iniziano a svilupparsi i testicoli e il pene. gradualmente anche . però . Dopo gli 11 anni i ragazzi generalmente iniziano a crescere e diventano più alti. inizia a manifestarsi un po’ ovunque concentrandosi soprattutto sul volto. È proprio in questa fase infine in cui anche . Ragazze: il primo segnale più evidente è rappresentato dal seno che inizia a svilupparsi con l’apparizione dell’areola e del bottone mammario. Le ragazze crescono più in fretta dei maschietti e il loro corpo inizia ad assumere forme più rotondeggianti. Le anche infatti tendono ad allargarsi mentre il resto dello sviluppo avviene in maniera simile a quello di un ragazzo con la comparsa dei primi brufoli e dei primi peli, seppur in quantità notevolmente inferiore.

Conclusione

La preadolescenza è un periodo transitorio che si manifesta con dei graduali, ma evidenti, cambiamenti fisici. I ragazzi vivono in prima persona i mutamenti che subiscono e per questo i genitori devono informarsi sul tema. Comprendere quali meccanismi azionano il processo di crescita può essere utile per fornire tutto il supporto necessario durante questa delicata fase.