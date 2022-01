Prestiti senza busta paga per studenti

Avere prestiti senza busta paga se si è uno studente è possibile, basta sapere come fare e a chi rivolgersi. Vediamo come ottenere prestiti senza garanzie che solitamente invece vengono chieste da banche e finanziarie.

Per ottenere prestiti senza garante , è necessario andare presso un istituto di credito o una finanziaria e dimostrare di avere un reddito adeguato, cioè una pensione o uno stipendio fisso. A quel avremo la possibilità – se non si è protestati cioè se non si è nel registro dei cattivi pagatori – di avere grandi o piccoli prestiti, a seconda delle necessità.

Tutto questo, diventa più difficile se si è uno studente, che ovviamente non ha reddito. Oggi come oggi, specialmente se si studia fuori sede, magari si ha un piccolo lavoretto per arrotondare e partecipare al sostentamento che arriva dalla famiglia. Ma può accedere di aver bisogno di un piccolo prestito; magari per un motorino o qualche lavoro da fare in casa. Ma ccome avere un prestito senza busta paga? Ecco qualche consiglio

Come avere prestiti senza busta paga:

Anche se non si ha una occupazione fissa e quindi una busta paga che attesti un nostro contratto di lavoro a tempo indeterminato, è possibili accedere al mondo dei finanziamenti senza busta paga.

Ci sono degli elementi da cui partire per fare la richiesta

Con la denuncia dei redditi: se abbiamo una denuncia dei redditi dell’anno precedente che dimostri che abbiamo redditi sufficenti a poter coprire le rate del prestito. Una simile situazione rende le cose più semplici; si può addirittura accedere a prestiti veloci senza garante. Se abbiamo un garante: nel momento della stipula del prestito, possiamo portare con noi un garante ( ad esempio un genitore) che ha una sua busta paga o pensione. Lui garantirà che pagheremo tutte le rate. Ovviamente in caso di mancato pagamento il creditore si rifarà sul garante per riscuotere il debito. Rivolgerci a una finanziari per un finanziamento senza busta paga che ci faccia un prestito cambializzato. Oggi è possibile farlo anche da remoto, cercando chi si occupa di prestiti online senza busta paga. Ovviamente è sempre possibile rivolgersi a un conoscente, che può essere un parente o un amico che abbia la possibilità di avere i soldi necessari da prestarci. Ma fate in modo che sia sempre tutto ufficiale, con tanto di cambiali; o rischiate di rovinare i rapporti personali.

Quali sono i servizi più usati

In un mondo del lavoro che sta cambiando, dove la stabilità è un miraggio e la necessità di liquidità a breve termine sempre più alta, sono molti i servizi che si occupano di fornire denaro a chi ha meno garanzie di una volta. Per esempio, oggi esistono prestiti per disoccupati, che quindi non possono certo offrire la certezza di una entrata fissa.

Tra i più noti ci sono il prestito personale agos, prestito senza busta paga findomestic o i prestiti personali compass.

I prestiti agos sono piuttosto richiesti, anche per la possibilità di utilizzare online il simulatore prestito agos; in pochi minuti potretet avere un preventivo di quale sia l’ammontare della rata mensile da sostenere per poter accedere al servizio agos prestiti personali.

Ma sono molti i portali di società che offrono prestiti personali senza busta paga che sono in grado di farvi calcoli online, o inviarveli via mail, senza alcun impegno. Potrete così valutare poi con calma l’offerta migliore per voi.

Gli istituti finanziari sono obbligati a fare prestiti senza busta paga?