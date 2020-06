Prete va in carcere a dire messa ma addosso ha 9 cellulari per i detenuti

Si era recato nel carcere di Carinola (Caserta) per celebrare la messa domenicale, ma nelle buste di sigarette e tabacco che voleva portare ai detenuti la polizia penitenziaria ha trovato nove cellulari, completi di caricabatteria e cavetti usb.

Il sacerdote, un assistente del cappellano titolare, ha risposto per ore alle domande del pm di turno, mentre le forze dell’ordine cercano di capire a quali reclusi fossero diretti i telefonini e chi abbia consegnato al prete il carico nascosto nel tabacco.

La posizione dell’assistente cappellano è al vaglio della procura di S. Maria Capua Vetere, anche se in Italia l’introduzione di cellulari in carcere – a differenza di quanto avviene in altri Paesi – non è reato, questione su cui da tempo i sindacati di polizia penitenziaria chiedono interventi.

Il sacerdote, P.M., è noto nel carcere di Carinola – istituto di `media sicurezza´ con circa 500 detenuti – anche perché segue i reclusi con permessi di lavoro al di fuori della struttura.

Definisce «inquietante» quanto avvenuto oggi nel carcere di Carinola (Caserta) il capogruppo della Lega in commissione Antimafia, Gianluca Cantalamessa. E in qualche modo gli fa eco il senatore del M5S e presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra che su facebook posta un articolo sui fatti del Casertano e commenta ironico: «E proprio vero: non c’è più religione! E si dimostra che il mondo delle carceri va attenzionato ben più di quanto non si sia fatto».

Quello dei nove cellulari introdotti in carcere da un sacerdote è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi moltiplicatisi da quando le norme anticovid hanno sospeso i contatti dei reclusi con i familiari. Da metà marzo in poi le cronache hanno raccontato del drone con sei telefonini atterrato nel cortile del carcere di Secondigliano, alla periferia di Napoli, o dell’infedele agente della penitenziaria di Aversa finito ai domiciliari perché portava ai detenuti cellulari e droga; fino all’avvocata di Bologna sorpresa mentre passava al suo cliente un involucro contenente due smartphone.

