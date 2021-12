Preventivo sgombero mobili a chi rivolgersi

Se stai leggendo questa guida vuol dire che sei alla ricerca del miglior professionista che ti dia una mano a sgomberare un appartamento, una cantina o un garage. Hai bisogno di sgomberare dei locali da mobili che non ti servono più o da mobili che porterai da un’altra parte. A chi rivolgersi? Liberarti di mobili e oggetti vecchi non è un’operazione da improvvisare, hai bisogno di qualcuno che sappia come fare sia per spostare gli oggetti senza danneggiarli che per disfarti di cose che devi buttare.

Vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere per sgomberare un appartamento o un locale da mobili che non servono più.

Cos’è uno sgombero mobili?

Lo sgombero è un servizio che viene offerto da professionisti esperti ed attrezzati che ti aiutano a liberare abitazioni, locali commerciali, cantine e garage da mobili e oggetti che non servono o che devono essere trasferiti. È possibile che con il passare del tempo si accumulino tante cose in una casa o in un negozio, e quindi al momento di traslocare bisogna capire cosa tenere e cosa buttare per fare spazio. Ciò avviene soprattutto in posti come le cantine, gli sgabuzzini e i garage, dove abbiamo l’abitudine di stipare oggetti che per il momento non servono ma di cui non sappiamo come liberarci.

Norme per lo smaltimento dei rifiuti

Perchè è importante chiamare una ditta specializzata per lo sgombero? Perchè ci sono delle normative che vanno rispettate per lo smaltimento dei rifiuti che non tutti conoscono e prevedono anche delle sanzioni per chi sbaglia. Per evitare tutto questo quindi, è bene affidarsi a degli esperti del settore che siano competenti anche in materia di rifiuti. Esistono infatti delle apposite zone di smaltimento come le isole ecologiche e le discariche che bisogna contattare per conoscere la maniera corretta di buttare ad esempio un frigorifero rotto, una lavatrice vecchia, un divano o un materasso.

Non sono oggetti che possono essere lasciati davanti al cassonetto in strada, devono essere smaltiti negli ambienti idonei. Anche per quanto riguarda le batterie vale lo stesso discorso: quindi se non conosci tutte le leggi in tal senso rischi di essere multato. Come risolvere questo problema? Affidandoti ad un’azienda specializzata nello sgombero che sia seria e che conosca perfettamente tutta la procedura da seguire. Altre si occuperanno solo di separare i mobili e gli oggetti che andranno conservati da quelli che invece dovranno essere smaltiti.

Richiedere un preventivo

Se hai bisogno quindi di portare via i mobili dal tuo appartamento o dalla cantina, potrai decidere di affidarti a dei seri professionisti. Per ricercare i migliori sul mercato potrai chiedere dei preventivi gratuiti e renderti conto anche dei mezzi e le risorse che utilizzano per svolgere il loro lavoro. Capire se ti trovi di fronte ad un team affidabile non è difficile, l’importante è valutare diverse caratteristiche tra cui il preventivo iniziale, la loro esperienza, le recensioni e la visualizzazione dei lavori svolti in precedenza. Potrai valutare se sono esperti attenti quando verranno a fare il sopralluogo del locale da sgomberare, se hanno un personale attento e se sono anche veloci nel caso di interventi urgenti.

È importante inoltre, come già accennato, che rispettino tutte le normative e che abbiano una scelta di risorse e mezzi da utilizzare durante lo sgombero.