Previsioni Meteo 9 Luglio – Pioggia e sole sparsi per l’Italia: ecco le zone interessate

Previsioni Meteo 9 Luglio – Iniziamo a parlare ancora una volta di meteo per i nostri tanti lettori che quotidianamente ci seguono ed andiamo a vedere quali saranno le previsioni per il 9 Luglio. Estate ormai inoltrata ma ancora il meteo non sarà clemente in alcune zone d’Italia.

La giornata sarà prevalentemente soleggiata nella maggior parte della nostra penisola ma vi saranno diverse nubi sparse nelle regioni nordorientali. Tutto questo solamente per la mattina, infatti nel pomeriggio sembra che vi sarà il sole praticamente ovunque.

Una sola zona, quella dell’arco alpino, sarà coperta da nuvole ma non dovrebbero avvenire piogge di alcun tipo. In tutte le regioni le temperature massime si aggireranno sui trenta gradi.

