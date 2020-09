Previsioni Meteo, da giovedì cambia tutto, arriva anche la neve ecco dove

Previsioni Meteo, l’autunno entra nel vivo da giovedì, INTENSA PERTURBAZIONE in arrivo con FORTI PIOGGE e NEVE sulle Alpi

L’instabilità che caratterizzerà la prima metà della nuova settimana sarà il preludio ad un più incisivo peggioramento che interesserà gran parte d’Italia nei giorni immediatamente successivi. Dall’Atlantico infatti si scaverà una profonda depressione che tra giovedì e venerdì punterà il Mediterraneo centrale accompagnando un’intensa perturbazione responsabile di un peggioramento del tempo a partire dal Nordovest, in successiva estensione al resto d’Italia. Il fronte sarà spinto da fresche correnti nord atlantiche che provocheranno anche un calo delle temperature e il graduale abbassamento del limite pioggia-neve sull’arco alpino. Vediamo più nel dettaglio:

METEO GIOVEDÌ. Inizio giornata all’insegna della variabilità ereditata dall’instabilità della giornata precedente, ma anche con ampie schiarite sulle regioni adriatiche e ioniche. In giornata si avvicina la perturbazione e il tempo peggiorerà al Nord con piogge e rovesci in intensificazione al Nordovest ed in estensione in serata ad Alpi e Prealpi centro-orientali. Tende a peggiorare la sera anche in Toscana, dove compariranno le prime piogge. In attesa il resto d’italia con schiarite anche ampie. Temperature in temporaneo aumento al Sud.

METEO VENERDÌ. Il maltempo si concentra su Lombardia e Nordest con piogge e temporali anche forti, mentre una certa variabilità subentra al Nordovest e su parte dell’Emilia, anche se non sono esclusi nuovi veloci temporali nel prosieguo della giornata. Netto peggioramento anche su Sardegna e regioni centrali tirreniche con piogge e temporali anche forti, tendenti ad attenuarsi però in toscana, anche con alcune schiarite. rimarranno probabilmente all’asciutto le regioni adriatiche e il Sud in genere, in un contesto di cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature in calo al Nord e sulle tirreniche centro-settentrionali e neve in abbassamento entro sera sulle Alpi fin verso i 1500m sui settori centro-occidentali. Condizioni instabili si protrarranno anche nel prossimo weekend, con clima autunnale.

