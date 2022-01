Prezzo calmierato FFP2: significato, Federfarma, mascherine FFP2 bambini

Oggi sia in tv nei notiziari che e sulla stampa giornalistica, leggiamo spesso la frase ‘prezzo calmierato FFP2‘, come anche nelle farmacie: ma che vuol dire?

Il prezzo calmierato delle mascherine Ffp2 è 0,75 euro, il significato di ciò è che per legge (in questo caso riferito prettamente alle farmacie), le FFP2 non possono costare più di 0,75 euro l’una.

Si avete capito bene: i negozi che vendono le mascherine non sono autorizzate per legge a seguire tale direttiva, ecco perché le trovate anche a meno, come a 0,50 cent l’una.

Ricordiamo inoltre che dal 10 gennaio 2021, le FFP2 sono obbligatorie in alcuni posti al chiuso: sui mezzi pubblici, teatri e cinema, e altri luoghi.

FFP è l’acronimo di “filtering face piece”.

È uno standard per l’efficienza della mascherina, che va da uno, il grado più basso, a tre, il più alto: le maschere FFP2 filtrano almeno il 94% di tutti gli agenti nell’aria, compresi i virus presenti nell’aria come quelli del Covid.

Innanzitutto c’è tanto clamore intorno a queste mascherine perché essendo di alta qualità, riducono significativamente la trasmissione del Covid-19.

Poche persone ora indossano mascherine di stoffa come protezione contro il covid. Invece, vediamo indossare sempre mascherine chirurgiche o, sempre più, FFP2, con un grado medico altamente efficiente. In paesi come Gran Bretagna e anche in America, le coperture FFP2 sono meno comuni.

Le maschere N95 americane e KN95 cinesi offrono livelli di protezione simili. Queste mascherine usa e getta hanno diversi strati di tessuti diversi, tra cui un filtro in polipropilene, realizzato con polimero “melt-blowing” per creare minuscoli modelli di fibre irregolari che possono intrappolare le più piccole particelle sospese nell’aria.

Uno studio pubblicato a dicembre dal Max Planck Institute, un’organizzazione di ricerca tedesca, ha rilevato che le mascherine FFP2 ben aderenti hanno ridotto il rischio di infezione da covid-19 allo 0,1%.

La loro efficacia varia notevolmente a seconda del design e del tessuto utilizzato: le mascherine ben aderenti e multistrato realizzate con materiali densi sono molto più efficaci delle mascherine di lino monostrato.

Le mascherine per il viso sono diventate un elemento essenziale quotidiano anche per i bambini – l’AAP e il CDC le raccomandano per uso interno con bambini dai 2 anni in su – quindi è fondamentale che siano sicure e comode da indossare in ambienti come scuola, negozi, studi medici e trasporti pubblici.

Abbiamo fatto molta strada da quando abbiamo iniziato a indossare mascherine per COVID-19 e ora sappiamo di più sui migliori materiali – e sui peggiori, del resto.

Per i bambini ad oggi non esistono in commercio FFP2: si possono trovare è vero, ma ricordate che le mascherine facciali usa e getta chirurgiche offrono una filtrazione buona e sono ampiamente consigliate per i più piccoli, sono oltremodo sufficienti per i visi dei bambini.

E’ consigliato cambiarle ogni giorno.