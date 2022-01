Prezzo oro al grammo: in euro, grafico, Compro Oro

Gli investitori sono stati a lungo innamorati dell’oro e il prezzo del metallo è aumentato sostanzialmente negli ultimi 50 anni.

Come la maggior parte delle materie prime, l’offerta e la domanda sono incredibilmente importanti , ma l’oro ha anche un valore aggiunto.

I caveau governativi e le banche centrali costituiscono un'importante fonte di domanda per il metallo.

La domanda di investimenti, in particolare da parte dei grandi ETF, è un altro fattore alla base del prezzo dell’oro.

Prezzo Oro: perché la Banca Centrale ha delle riserve?

Le banche centrali del mondo hanno conserve di valute cartacee e oro in riserva. Mentre le banche così divergono le loro riserve monetarie– lontano dalle valute cartacee che hanno accumulato e in oro – il prezzo dell’oro in genere aumenta. Molte delle nazioni del mondo hanno riserve fatte particolarmente da oro.

E’ stato riferito che le banche centrali mondiali hanno comprato la maggior parte dell’oro da quando gli Stati Uniti hanno abbandonato il gold standard nel 1971, con le cifre del 2019 in calo solo modestamente rispetto al record di 50 anni del 2018.

La Turchia è stata il più grande acquirente di oro nel 2019, seguita da Russia, Polonia e Cina, secondo il World Gold Council.

In tutto, i governi hanno acquistato un totale di 650 tonnellate di oro nel 2019, in calo modesto rispetto alle 656 tonnellate acquistate nel 2018, e ancora vicino a massimi che non si vedevano da 50 anni.

Nel 2019, i gioielli hanno rappresentato circa la metà della domanda di oro, che ammontava a oltre 4.400 tonnellate, secondo il World Gold Council.

India, Cina e Stati Uniti sono grandi consumatori di oro per gioielli in termini di volume. Una parte della domanda va assegnata alla tecnologia e agli usi dell’oro a livello industriale, dove viene utilizzato per produrre dispositivi medici come stent ed elettronica di precisione come le unità GPS.

Quindi, i prezzi dell’oro dobbiamo tener presente, che sono influenzati dalla domanda e dall’offerta; come anche dall’aumento della domanda di beni quali gioielli ed elettronica, il costo dell’oro può aumentare.

Produzione Oro

I principali attori nell’estrazione dell’oro in tutto il mondo includono Cina, Sud Africa, Stati Uniti, Australia, Russia e Perù. La produzione mondiale di oro influisce sul prezzo dell’oro, un altro esempio di offerta che incontra la domanda.

La produzione di miniere d’oro è stata di circa 3.260 tonnellate nel 2018, 7 in più rispetto alle 2.500 del 2010.

Tuttavia, nonostante l’aumento in un arco di dieci anni, la produzione di estrazione dell’oro non è cambiata in modo significativo dal 2016.

Una ragione è che l'”oro facile” è già stato estratto; i minatori ora devono scavare più a fondo per accedere a riserve auree di qualità.

Il fatto che l’oro sia più difficile da accedere solleva ulteriori problemi: i minatori sono esposti a ulteriori pericoli e l’impatto ambientale è aumentato.

In breve, costa di più ottenere meno oro. Questi si aggiungono ai costi di produzione delle miniere d’oro, a volte con conseguente aumento dei prezzi dell’oro.