Primo Premio Ruggero Maccari, in onore del pittore Balestrieri

Il Premio Ruggero Maccari è titolato all’artista omonimo che tracorse parte della sua vita a Cetona una cittadina in provincia di Siena, in Toscana. La casa in cui visse il grande regista e sceneggiatore italiano fu acquistata, dopo la sua morte, dalla studiosa Angela Bianchini.

Tra quelle mura la scrittrice si dedicò anima e corpo alla scrittura. Per questo l’Associazione Casa Bianchini Balestrieri ha ritenuto opportuno trasformare la casa in una sede di ritrovo per artisti nazionali e internazionali. Allo scopo ha pianificato una serie di manifestazioni per promuovere iniziative culturali, mostre, concerti, e conferenze.

In virtù di questo impegno nei confronti dalla cultura, a partire dal 23 luglio fino al 25 luglio, la Fondazione Balestrieri ha organizzato il Primo Premio Ruggero Maccari 2022. Un evento pensato per promuovere le arti visive, scrittura e musica a sostegno di quel cinema che Ruggero Maccari ne è stato un autorevole esponente.

Sceneggiatura a tema, Lionello Balestrieri

La giuria del Primo Premio Ruggero Maccari, presieduta dal critico cinematografico Fabio Ferzetti,si è trovata a dover scegliere solo 12 finalisti tra le 100 sceneggiature giunte in redazione. Per poter partecipare, gli autori emergenti avevano l’obbligo di proporre un adattamento televisivo e cinematografico. Lo spunto era ricalcare tutta la vita del giovane pittore cetonese Lionello Balestrieri. All’esposizione Universale di Parigi del 1900, Balestrieri vinse la medaglia d’oro con il quadro “Beethoven”. Da quel momento in poi iniziò un lunga ascesa per il pittore cetonese. Arrivò fino sul tetto del mondo e tutti lo conobbero come “il pittore della musica”.

Premio Ruggero Maccari: le tre opere finaliste

A salire sul gradino più alto del Primo Premio Ruggero Maccari è stata la sceneggiatura di Francesca Tozzi, Veronica Penserini e Giulio Fabroni che nell’opera dal titolo “La Rondine” hanno saputo raccontare tutti i luoghi della vita di Balestrieri. Hanno messo in risalto la profondità delle relazioni, le contraddizioni, le scelte artistiche, i dettagli dell’epoca. All’opera “Uno specchio per la musica” di Elina Eihmane è andata la medaglia d’argento che ne testimonia l’apprezzamento da parte della giuria per la ricchezza di idee cinematografiche, per l’interpretazione libera e inventiva sull’autobiografia che l’autrice ha saputo creare intorno alla vita di Balestrieri. Il terzo posto è stato vinto dalla sceneggiatura di Michele Saporiti con il testo “Principiava l’autunno”. Un opera premiata per l’accurata ricerca di verità psicologica e sensibilità nel dare vita al profilo dei personaggi e per la fresca naturalezza dei dialoghi.