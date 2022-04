Priscilla Presley chi è? Oggi, wikipedia, figli, Dallas

Priscilla Presley: donna d’affari e attrice americana, nonché ex moglie di Elvis Presley

Chi è Priscilla Presley: biografia e figli

Priscilla Presley (nome completo Priscilla Ann Wagner) nasce il 24 maggio del 1945 a Brooklyn, New York da James Wagner, pilota della Marina degli Stati Uniti, morto in un incidente aereo quando Priscilla era ancora piccola. Nel 1948, la madre Ann, si risposa con Paul Beaulieu, un ufficiale dell’Air Force. Priscilla deve così trasferirsi diverse volte nel periodo dell’adolescenza tanto da viaggiare addirittura in Europa. Ed è proprio lì che nel 1959 incontra Elvis Presley, di istanza nel paese dopo l’arruolamento. Nonostante sia ancora una ragazzina (appena 14 enne), i due iniziano a frequentarsi. La relazione diventerà sempre più seria tanto che Priscilla deciderà di tornare in America con il cantante.

Otto anni dopo il loro incontro, Priscilla ed Elvis si sposano a Las Vegas, Nevada. Nel 1968, nasce così la loro prima ed unica figlia, Lisa Marie.

Il matrimonio non sarà di lunga durata e, nel 1973, Elvis e Priscilla divorziano. Nonostante la separazione, i due rimasero comunque amici, crescendo insieme la figlia fino alla morte di Elvis nel 1977. Nel 1979, ormai presidente della Elvis Presley Enterprises, decide di trasformare Graceland, tenuta ereditata dall’ex marito, in un’attrazione turistica multimilionaria.

Un altro uomo che avrà un ruolo importante nella vita di Priscilla è lo sceneggiatore italiano Marco Garibaldi con cui avrà una relazione dal 1984 al 2006. Pur non sposandosi mai, nel 1987 nasce il loro primo figlio, Navaronne.

Nel 1989, la Presley è diventata nonna per la prima volta. Sua figlia Lisa Marie ha dato alla luce Danielle Riley, nata dalla relazione con Danny Keough. Dopo di lei avrà altri 3 figli: Benjamin e i gemelli Finley e Harper, nati dai matrimoni successivi.

Carriera e Dallas

Accanto all’impegno imprenditoriale, Priscilla non ha mai abbandonato la sua vera passione, la recitazione.

Già verso la fine del suo matrimonio con Elvis, Priscilla inizia ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo, ma è proprio dopo la morte del cantante che inizia ad avere i primi veri riscontri nel mondo di Hollywood.

Infatti, negli anni 70 le verrà offerto un ruolo da protagonista nella serie “Charlie’s Angels, ma la Presley rifiuterà perché, a suo dire, una serie tv non era una parte adatta a lei.

Anche se ha rifiutato l’opportunità, è comunque riuscita ad avere una carriera di successo sul grande schermo.

Ma il vero successo arriva con Dallas, serie tv divenuta un ormai un cult, interpretando “Jenna Wade” dal 1983 al 1988.

Dopo essere state sostituite ben due attrici nello stesso ruolo, Priscilla sarà la terza ed ultima “Jenna” che, a detta della Presley, rispecchiava esattamente la sua personalità evidenziando tratti comuni al suo carattere.

Dopo cinque anni lascia però Dallas, a causa di contrasti con la direzione e produzione, ormai stancata di lavorare in una serie con cui non condivideva più nulla.

Oltre a Dallas, la Presley sarà scritturata anche nei tre film di successo “Naked Gun”, nel ruolo di “Jane Spencer”, recitando accanto all’icona di Hollywood Leslie Nielsen.