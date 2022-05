Profumo: come scegliere quello giusto

Indossare un profumo è importante.

Esprime molto di noi stessi, della nostra personalità, del periodo che stiamo vivendo e la scelta di questo importante dettaglio non va presa così d’impulso ma va ragionata.

Per scegliere un profumo la cosa fondamentale è capire innanzitutto se siamo più optati per un Eau de Parfum o per un Eau de Toilette. La differenza fra i due è molta: l’Eau de Parfum, infatti, è perfetto per chi cerca una profumazione intensa, che duri nel corso della giornata e che rimanga, magari, anche sul nostro vestiario. La durata dei profumi realizzati con questa formula è pari a 7 ore e questo è dovuto ad una percentuale di essenza molto alta – si aggira attorno al 20%-. L’Eau de Toilette invece, ha una percentuale di essenza più bassa – pari al 12% – ed è più leggero e meno persistente per la minore presenza di olii essenziali.

Infine, da un po’ di tempo a questa parte, è stata creata anche un tipo di profumazione chiamata Parfum. Il Parfum ha un quantitativo di essenze che arrivano ad essere pari al 30% e dura tutto il giorno spruzzando anche solo poche gocce.

Per scegliere una fragranza, bisogna conoscere se stessi e farsi guidare dal naso che non sbaglia mai. Non sempre il brand che ci piace realizza dei bouquet olfattivi che stanno bene sulla nostra pelle. A volte, infatti, il naso rifiuta certe fragranze anche se sono quelle che ci piacciono tantissimo. Questo significa che per acquistare un profumo ci vuole tempo, informazioni raccolte e familiarizzazione con la fragranza.

Soprattutto, sarebbe meglio scartare l’idea di rimanere fedele ad un unico profumo per tutta la vita. Perché l’unica cosa alla quale devi rimanere fedele è la tua personalità.

La scelta del profumo in base alle note olfattive

Ogni profumo è costruito e caratterizzato da una piramide olfattiva.

La piramide olfattiva è l’insieme delle note olfattive di cui è caratterizzato un profumo. Il termine, per la prima volta fu coniato da Aimé Guerlain, che nel 1889 per descrivere le sue creazioni, usò questo binomio. La piramide olfattiva si paragona alla scala musicale: cioè si legge dall’alto verso il basso e indica tutte le infinite sfaccettature di una fragranza.

Partendo dal principio:

Le note di testa – sono quelle iniziali, quando spruzziamo il profumo. Sono le più immediate e che sfumano una volta indossate;

Le note di cuore – sono quelle che percepisci dopo qualche minuto dall’applicazione e dopo che quelle di testa sono evaporate. È l’anima dell’essenza che stai indossando e si possono percepire fino a quasi 7 ore dalla nebulizzazione;

Le note di fondo – sono le più importanti, quelle più persistenti. Sono quelle che durano oltre le sette ore ed il giorno dopo aver indossato la fragranza. Sono quelle più profonde, cuoiate, legnose, muschiate, cipriate.

È fondamentale non fermarsi alle note di testa del profumo, per poterlo capire, infatti, bisogna far passare del tempo, per questo motivo conviene sempre fare più di un tentativo prima di scegliere un profumo.