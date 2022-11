Proprietari di casinò diventati ricchi

Il mondo del gioco d’azzardo è una nicchia piuttosto redditizia. Anche i proprietari di casinò non aams skrill e di casinò senza aams guadagnano molto bene, e non c’è nulla da dire sui proprietari dei casinò terrestri – i profitti lì sono semplicemente immensi, miliardi di dollari. Ma come hanno fatto a guadagnare una tale fortuna? Si tratta di una brillante strategia commerciale o solo di fortuna? Questo è ciò che scoprirete leggendo i proprietari di casinò più ricchi.

Sheldon Adelson

Quest’uomo può essere giustamente definito il re dell’industria del gioco d’azzardo: la sua fortuna ammonta a 39 miliardi di dollari. Ma questo denaro non è arrivato facilmente ad Adelson, se l’è guadagnato con il duro lavoro. Per cominciare, è nato in una famiglia molto povera, ma fin da giovanissimo Adelson si è posto l’obiettivo di non vivere in povertà. Sheldon ha iniziato a guadagnare soldi fin da giovanissimo: il suo primo stipendio l’ha ricevuto all’età di dieci anni (Adelson vendeva giornali). Sempre di più: all’età di 15 anni aveva una propria catena di dolciumi. Nel 1968 Sheldon era già un uomo ricco – all’epoca la sua fortuna era di 5 milioni di dollari – e si cimentava in una serie di attività: computer, articoli da toeletta, fiere, oltre a collaborare con giganti come Apple e Microsoft. Nel 1989 si verificò un evento storico: Sheldon Adelson acquistò il casinò Sands Hotel, lo demolì completamente e costruì un casinò a suo piacimento. In seguito ha iniziato ad acquistare locali in tutta l’America per creare la sua catena. Ha poi iniziato ad acquistare casinò anche al di fuori degli Stati Uniti – ha filiali a Macao, per esempio. Il più famoso di tutti i suoi stabilimenti è il Casinò veneziano, un edificio davvero spettacolare. All’interno dell’edificio si trova una rete di canali, proprio come a Venezia. I visitatori si spostano da una slot machine all’altra su autentiche gondole.

Louis Che Wu

In Asia il proprietario di casinò più ricco è Louis Che Woo. L’uomo di Hong Kong ha un valore stimato di 21 miliardi di dollari. Anche lui è nato in una famiglia molto povera, spesso sull’orlo della fame. Louis ha scelto il settore immobiliare come campo di attività. È quello che ha fatto fino ai primi anni 2000. Quando a Macao è stata aperta una zona di gioco ufficialmente autorizzata, Louis Chew si è posto un obiettivo estremamente ambizioso: creare una Las Vegas asiatica. E ci è riuscito: nel 2011 ha costruito l’enorme complesso di intrattenimento Galaxy Macau. Dispone di un migliaio e mezzo di slot machine, 600 tavoli da gioco, decine di hotel, molti locali notturni, piscine e spiagge. Come ha fatto Louis Che Wu a raggiungere un obiettivo quasi impossibile? È semplice: la sua strategia aziendale si ispira all’esperienza di Sheldon.

Johan Graf

Questo austriaco è noto soprattutto per aver fondato Novomatic, un’azienda che produce video slot e slot machine terrestri. Questa attività gli ha fruttato 7,8 miliardi di dollari. Neanche Johan è nato in una famiglia ricca. All’inizio ha lavorato in una macelleria, ma poi ha deciso di mettersi in proprio. Inizialmente Johan ha avviato un’azienda che forniva flipper. Mentre lavorava allo sviluppo di questa organizzazione, Graf ha acquisito l’esperienza necessaria per produrre i propri flipper. È stato un progetto di successo: l’attività dell’imprenditore austriaco ha continuato a crescere e ha gradualmente conquistato il 70% del mercato. Ad esempio, negli anni ’90 Novomatic ha fornito automi a 30 paesi. Dopo il lancio dei casinò online, l’azienda ha avuto il suo secondo vento: le forniture sono cresciute notevolmente, sono state aperte filiali in Europa, Africa e America Latina.

Stanley Ho

Stanley ha un soprannome ben meritato: “Il re di Macao”. L’ha ottenuta perché per quattro decenni ha gestito lì la sua attività di gioco d’azzardo. La sua fortuna ammonta a 5 miliardi di dollari e la maggior parte di essa è stata guadagnata nel settore del gioco d’azzardo. Oggi l’uomo d’affari asiatico ha più di 90 anni, ma mantiene ancora la palma nel mondo del gioco d’azzardo asiatico.

Denise Coates

Questa donna d’affari britannica è nota per aver fondato la società di scommesse Bet365. Il suo background è molto diverso da quello dei precedenti proprietari, poiché ha ereditato l’ufficio del bookmaker dal padre. Tuttavia, Denise ha deciso di provare una strategia innovativa e di concentrarsi esclusivamente sulle scommesse online. Ha acquistato il dominio nel 2000 e ha cercato di promuoverlo. All’inizio le cose non andavano bene, così ha iniziato a concentrarsi anche sui casinò tradizionali. Ma dal 2005 la situazione ha iniziato a migliorare: l’anno scorso il fatturato dell’azienda è stato di 56 miliardi di dollari. Il suo sito web gode ora di una popolarità ininterrotta tra i giocatori di tutto il mondo.