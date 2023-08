Prova a Prendermi la storia vera da cui è tratto il film con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks

Prova a Prendermi di Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks è una storia vera. Il film è ispirato alla vita di Frank Abagnale, prende spunto dal libro scritto dall’uomo nel 1980 che si volle aprire per svelare alcuni retroscena su quella che viene considerata la più grande truffa nella storia degli Stati Uniti d’America. L’uomo riuscì, tra il 1964 e il 1969, a incassare centinaia di assegni falsi riuscendo a sfruttare tantissime identità che si era costruito nel tempo. Una caccia al ladro che nella storia non ha avuto precedenti e che ci racconta uno dei crimini finanziari più efferati di sempre.

Frank si trovò ad accumulare, grazie alle sue azioni illegali, fino a 2.5 milioni di dollari in 26 paesi, riuscendo a costruire una storia che la produzione pensò essere decisamente valida per arrivare sul grande schermo. Ovviamente all’interno della pellicola ci sono anche dei momenti romanzati, ma il filo rosso è la vita proprio di Abagnale.

Prova a Prendermi, la storia vera: tutto su Frank Abagnale

Ora per parlare della storia vera di Prova a Prendermi facciamo un attimo un punto su Frank Abagnale. L’uomo nacque a New Rochelle il 27 aprile del 1948. Dopo essere stato un truffatore è diventato un consulente finanziario. Dal 1999 dirige l’Abagnale & Associates una compagnia di assistenza per frode finanziaria.

La prima truffa disse che avvenne quando aveva appena 15 anni ai danni del padre. Questo gli diede una carta di credito della Mobil per pagare il carburante e un camion per fargli trovare un lavoro part time. Frank utilizzò la carta per acquistare pneumatici, batterie e altri articoli per auto e poi chiese agli addetti dei contanti in cambio dei prodotti. Riuscì così di fatto a scucire al padre ben 3.400 dollari. Sono diversi gli aneddoti di quest’uomo che nel corso del tempo utilizzò tantissime identità per non farsi riconoscere.