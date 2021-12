Prurito da stress, cosa fare? Cure, rimedi naturali, sintomi, quanto dura

Il prurito da stress è definito una malattia psicosomatica che si manifesta in periodi di forte stress. Si tratta di uno sfogo cutaneo che genera prurito su tutto il corpo oppure solo macchie rosse sulla pelle senza prurito. Si manifesta soprattutto in casi di malessere non solo a livello fisico ma anche e soprattutto psicologico. Vediamo quali sono le cause e i rimedi esistenti.

Prurito da stress: eruzione cutanea da stress con prurito in tutto il corpo

I modi in cui lo stress può influire sulla nostra salute sono molti. Alcuni di essi non sono solo a livello mentale ma anche a livello fisico. Spesso infatti durante periodi molto difficili e stressanti possono apparire sintomi come macchie rosse sulla pelle e prurito corpo, macchie rosse sulle mani, bolle sulla pancia, macchie rosse sul collo oppure brufoli da stress con uno sfogo sul viso.

Questo malessere si manifesta a livello fisico a causa di eccessivo stress e sforzo sia mentale che fisico.

Quando attraversiamo un periodo provante a livello psicologico è possibile che il nostro sistema immunitario per difendersi, e per farci capire che qualcosa non va, manifesti un’ orticaria da stress e dermatite da stress.

Come riconoscere un eritema da stress

In momenti di ansia e tensione sul nostro corpo possono apparire delle macchie rosse sul petto, è possibile che si generi un prurito gambe e braccia, notiamo delle chiazze rosse sul viso e ci prude tutto il corpo.

Questo disturbo prende il nome di orticaria da stress. Si può manifestare in maniera acuta: dura qualche giorno e sparire da sola entro poche settimane. Oppure si può manifestare in maniera acuta quando persiste per molto tempo sulla pelle provocando prurito e fastidio in tutto il corpo.

Cause del prurito da stress

Le cause sono diverse a seconda che si tratti di forma acuta o cronica. La forma acuta può essere una conseguenza di reazioni allergiche a determinati farmaci o alimenti. Avviene anche nei casi in cui una persona non ha mai sofferto di allergie che si possono sviluppare all’improvviso.

Le forme croniche sono invece più complesse e sono dovute a una reazione del sistema immunitario a malattie, fattori fisici stressanti per il corpo, sforzo fisico o stress e ansia forte.

Come curare l’irritazione cutanea da stress

Segni di riconoscimento dello sfogo cutaneo da stress:

pomfi da stress (macchia rossa sulla pelle tipo bruciatura)

prurito mani e piedi (dermatite mani)

prurito al collo

chiazze rosse sulle gambe

desquamazione pelle

prurito al petto

prurito al corpo

macchie rosse sulle gambe senza prurito

puntini rossi sulla pelle e prurito

macchie rosse sul corpo senza prurito

Una volta riconosciuto l’eczema da stress può essere curato prima di tutto utilizzando gli antistaminici, anche per escludere cause legate ad allergeni vari.

Se gli antistaminici non producono nessun effetto si passa al cortisone, assunto per alcuni giorni per via orale anche per alleviare il fastidio prodotto dal prurito.

La soluzione più efficace è cercare di contrastare lo stress e capire da cosa è prodotto questo stato perenne di ansia. Bisogna imparare alcune tecniche di rilassamento mentale, praticare attività fisica e sport per tenersi impegnati e imparare a dosare le energie.

Anche dormire e riposare bene per le ore consigliate è un rimedio utile per alleviare lo stress e tutti i disturbi ad esso legati.