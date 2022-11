Psicologi: la nuova frontiera sono i videoconsulti

Quando ci si trova a parlare di psicologia c’è sempre un po’ di timore, qualcosa intorno a cui vi sono non pochi pregiudizi e il fraintendimento è dietro l’angolo.

Sono diversi i motivi per cui una persona può scegliere di rivolgersi a uno psicologo. Si va dalla necessità di superare un momento di crisi, legato ad esempio a un lutto, alla fine di una storia d’amore o a un cambio di abitudini, fino alla voglia di intraprendere un viaggio interiore alla scoperta di sé stessi.

Ci sono poi i casi più complessi che vedono lo sviluppo di patologie particolari, per i quali avere al proprio fianco una figura qualificata e in grado di dare l’opportuno sostegno si rivela imprescindibile.

Chiedere aiuto non è facile, nonostante la società attuale abbia fatto passi da gigante nel promuovere il benessere mentale al pari di quello fisico. Due elementi che, come suggerisce l’antico detto “mente sana in corpo sano”, vanno di pari passo.

Tra le iniziative più interessanti troviamo quella promossa da iDoctors.it in collaborazione con Today.it. Si tratta di un portale specializzato in quella che è considerata l’ultima frontiera della psicologia: i videoconsulti. Si tratta di una modalità che parte dai nuovi sviluppi della tecnologia digitale e che, oltre a rivelarsi molto efficace, permette un approccio più soft di quello che comporta recarsi di persona da uno specialista. Scopriamo insieme qualcosa di più!

La figura dello psicologo e la formula online

L’epoca contemporanea presenta diversi motivi di stress per le persone. Alle difficoltà della quotidianità si sono aggiunte l’emergenza sanitaria Covid-19 prima e le preoccupazioni legate agli eventi in Ucraina poi.

Non stupisce, quindi, che sempre più individui possano sentire il bisogno di rivolgersi a uno psicologo, una figura oggi considerata di pari importanza a quella del medico di base o del pediatra di fiducia.

Lo evidenzia un rapporto della Commissione Europea, dal quale è emerso che il 60% delle richieste per accedere ai fondi del Bonus Psicologo viene da parte dei soggetti giovani, con età inferiore ai 35 anni. Sono loro, del resto, ad aver subito le maggiori conseguenze dai recenti eventi citati.

I videoconsulti online rappresentano per questo tipo di persone una valida alternativa alla psicologia classica, complice anche il maggiore utilizzo delle tecnologie a essi collegate.

Inoltre, comportano una minore influenza del giudizio, vista la maggiore privacy garantita sia durante la fase di primo contatto che durante il ciclo di sedute. Non stupisce, quindi, il successo crescente di questo approccio.

Le iniziative più interessanti per la promozione della psicologia

Sono diverse le iniziative che si sono mosse nell’ultimo periodo per promuovere l’importanza della figura dello psicologo. Tra le più degne di nota troviamo quella di iDoctors.it, promossa in collaborazione con il portale Today.it che ne ha dato la notizia il 25 novembre.

Si tratta della possibilità per gli utenti di accedere a 300 videoconsulti di psicologia gratuiti e nasce proprio per dar modo a quanti hanno maggiori resistenze ad approcciarsi alla psicologia.

Lo spunto è seguito al fatto che le domande presentate per il Bonus Psicologo sono state tante, ovvero oltre 350.000, ma le risorse non sono bastate per soddisfare tutte le richieste.

Per le persone si tratta di un’opportunità importante per provare questa nuova frontiera della psicologia, in cui dottore e paziente sono più vicini che mai e hanno modo di trovare punti di contatto inaspettati. È valida non solo perché offre ulteriori possibilità per chiedere aiuto ma soprattutto per migliorare la qualità di vita.