Pulizie facili e veloci in casa: i 5 trucchi da tenere a mente

Il mondo si divide in due categorie di persone: quelle che amano pulire e vivere in case profumate e lustrate al millimetro e quelle che, invece, farebbero volentieri a meno delle faccende domestiche. Per chi fa parte della seconda categoria una buona notizia c’è: non bisogna per forza cimentarsi in imprese estenuanti di pulizia per avere una casa ordinata e igienizzata perché ciò che ci vuole è solo un po’ di organizzazione.

In media ci vogliono circa tre settimane per cambiare stile di vita, un lasso di tempo durante il quale anche il più pigro degli inquilini avrà modo di abituarsi a delle piccole novità. Certo, ci vuole pur sempre un po’ di forza di volontà ma seguendo questi cinque trucchi per pulizie facili e veloci, non si vorrà più tornare indietro.

La prima cosa che bisogna tenere a mente è che la tecnologia permette di faticare meno massimizzando il risultato. Per esempio si può investire in questo senso acquistando un buon aspirapolvere senza filo, magari dotato di filtro facile da svuotare e di un corpo macchina leggero per agevolare le manovre, anche negli spazi più difficili da raggiungere. Ad ogni modo, vediamo velocemente quali sono i cinque segreti per tenere una casa sempre pulita senza stress e fatiche.

Una pulizia al giorno leva lo stress di torno

Anziché procrastinare e lasciare che la polvere si accumuli, occorre abituarsi a pulire e riordinare sul momento ciò che si utilizza. Da un punto di vista “emotivo”, infatti, trovarsi a lavare una montagna di piatti apparirà più pesante di dover sciacquare solo quelli utilizzati per il pasto appena consumato. Sembra banale ma, se ci si pensa, non lo è affatto. Provare per credere.

Meno si ha, meno disordine si affronterà

L’eccesso di cose genera disordine. Più oggetti si hanno, più difficile sarà mantenerli puliti e organizzati. Quindi è bene prendersi del tempo e fare decluttering, scartando ciò che non si usa più e donando le cose in buono stato. In questo modo armadi, cassetti e ripiani saranno più facili da utilizzare o spolverare e, soprattutto, si sarà meno tentati dallo shopping compulsivo.

Calendario a rotazione: pulizie “grosse” e “piccole”

Le pulizie grosse includono quelle profonde e dettagliate, come armadi, tappeti, avvolgibili ecc., superfici che bisognerebbe pulire con cadenza quantomeno mensile o stagionale. Le pulizie piccole, invece, sono quelle di cui ci si deve occupare con maggior frequenza e che mantengono la casa sempre ordinata e gradevole.

Occorre organizzare entrambe secondo un calendario completo e dettagliato; in questo modo gestire la casa sarà molto più facile.

Sistemare la sera, sorridere la mattina

Alzarsi al mattino è, già di per sé, qualcosa di poco piacevole: farlo in una casa “sottosopra”, in cui non c’è neanche spazio per fare colazione può solo peggiorare la situazione. Il segreto per risolvere tutto questo? Dare una breve pulita alla sera, prima di andare a dormire, facendo diventare questa attività una sorta di routine pre-sonno. In questo modo si dormirà più soddisfatti e, al mattino, si avrà un motivo in meno per scoraggiarsi.

Semplificare e risparmiare

Non è necessario cimentarsi in imprese faticose per ottenere un ambiente pulito. Ci sono metodi che ci permettono di velocizzare il processo ottenendo risultati ottimi. Un esempio? Se bisogna pulire i vetri, si possono investire pochi euro in un tira-acqua, un accessorio che risparmierà la fatica di strofinare minuziosamente le superfici per ottenere un risultato brillante. Anche gli elettrodomestici aiutano moltissimo, per cui ci si può affidare alla tecnologia per ridurre i carichi di lavoro e tenere la casa pulita con poco sforzo.