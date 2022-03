Puoi ereditare Bitcoin?

Bitcoin è una risorsa virtuale protetta da una catena di crittografia indistruttibile. I proprietari di bitcoin archiviano le loro proprietà in portafogli digitali, con chiavi pubbliche che le persone usano come indirizzi per ricevere i pagamenti. Tuttavia, i portafogli virtuali hanno anche chiavi private, che i proprietari usano per accedere alla loro criptovaluta. Memorizzano le chiavi private in portafogli caldi, portafogli online o freddi, offline.

Ciò rende Bitcoin un modo sicuro per acquisire e conservare ricchezza e crea il rischio di recuperare le risorse ogni volta che il proprietario muore. Questa è una sfida significativa per i cari degli investitori esperti di tecnologia che hanno accumulato ricchezza in Bitcoin e altre criptovalute. Molti scambi di criptovalute come bitlq.software hanno già introdotto sistemi per aiutare le famiglie a recuperare le risorse digitali dei loro parenti in caso di morte.

Sebbene tu possa ereditare Bitcoin, il recupero delle informazioni personali del proprietario e l’accesso al suo portafoglio digitale non significa che i fondi siano disponibili per i loro beneficiari. Varie normative, tra cui il Computer Fraud and Abuse Act e lo Stored Communications Act, vietano l’accesso non autorizzato agli account online di altre persone anche dopo la loro morte.

Ciò significa che accedere al portafoglio Bitcoin di una persona deceduta e trasferire fondi senza autorizzazione legale è un crimine finanziario, che comporta anche implicazioni fiscali. Pertanto, le partecipazioni in Bitcoin potrebbero essere cedute allo stato o perse per sempre se il proprietario muore senza lasciare istruzioni chiare sulla gestione delle proprie risorse digitali.

Soluzioni innovative per la gestione dell’eredità degli asset digitali

Si può ereditare Bitcoin solo se il proprietario lascia una Volontà, identificandoli come beneficiari legali e con le istruzioni per recuperare quei beni digitali. Molti exchange di criptovalute applicano tale consenso nella risoluzione dei casi di eredità delle risorse digitali. Tuttavia, vari fornitori di servizi hanno anche escogitato soluzioni innovative per la gestione di beni digitali, come le partecipazioni in Bitcoin.

TrustVerse

TrustVerse è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che offre servizi di gestione delle risorse ottimizzati e riduce al minimo la volatilità delle criptovalute per prestazioni di rendimento medio a basso rischio. La dApp del servizio fornisce una soluzione di progettazione e programmazione contrattuale innovativa per aiutare gli investitori in criptovalute a gestire tasse, eredità, pianificazione legacy e trasferire risorse digitali. Memorizza i contratti privati su una catena pubblica, con orari di vita per raggiungere i beneficiari se il proprietario non effettua il check-in per un po’. Il sistema sfrutta principalmente il consenso Proof of Death (PoD) per prevenire le frodi post mortem e il furto di identità. TrustVerse determinerà prima i requisiti legali legali relativi a detti beni prima di eseguire il contratto intelligente per distribuire la criptovaluta ai beneficiari predefiniti.

DigiPulse

La piattaforma semplifica inoltre la gestione delle eredità digitali con una soluzione per l'archiviazione e la crittografia delle informazioni su una blockchain. Solo i destinatari prestabiliti possono accedere ai dati crittografati. Offre un sistema automatizzato per il trasferimento di risorse di criptovaluta in caso di morte del proprietario senza la necessità di servizi legali. Gli utenti possono scegliere di mantenere la propria identità visibile o anonima. Tuttavia, la piattaforma non richiede ai beneficiari di intraprendere alcuna azione per garantire il trasferimento delle risorse digitali. Invece, utilizza le integrazioni API per misurare i segnali di attività, eseguendo automaticamente il trasferimento di risorse crittografiche dopo la scadenza della durata predefinita di inattività.

Rifugio

Safe Haven utilizza la tecnologia blockchain per consentire ai proprietari di criptovalute di condividere le proprie chiavi private con i beneficiari in caso di morte. Si basa su un protocollo TFC Share Distribution Key, Trust Alliance e Escrow per crittografare i dati delle risorse digitali, condividendo le chiavi come puzzle. Il protocollo distribuisce le chiavi private tra l’iniziatore e i beneficiari elencati con un documento legalmente vincolante. I beneficiari che detengono parti delle chiavi condivise possono presentare i documenti legali necessari al Trust Alliance System per rivendicare le risorse digitali quando l’iniziatore muore.

Sì, puoi ereditare Bitcoin, ma; il processo è ancora soggetto alle leggi sulle successioni e ad altri regolamenti in materia di accessibilità degli account online di terzi. Pertanto, coloro che investono in Bitcoin e altre risorse digitali dovrebbero sviluppare piani per garantire la distribuzione sicura e trasparente di tali investimenti ai beneficiari previsti al momento della loro scomparsa, come discusso sopra.