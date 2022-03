Putin potrebbe usare armi nucleari tattiche contro i paesi che aiutano l’Ucraina, afferma il direttore della pubblicazione investigativa Bellingcat

Il presidente russo Vladimir Putin non utilizzerà armi nucleari tattiche contro l’Ucraina, ma potrebbe farlo contro uno Stato membro della NATO, come la Polonia, ha affermato in una nota il giornalista bulgaro Christo Grozev, direttore esecutivo del gruppo di media investigativo internazionale Bellingcat. intervista con la pubblicazione online ucraina Gordon.ua mercoledì sera Agerpres.

La ricompensa sulla testa di Vladimir PutinFoto: Twitter

“Non credo che possa farlo in Ucraina. Perché nessuno in Russia lo capirà o lo giustificherà. Inoltre, se vuole controllare questo territorio, allora non ne ha bisogno. Temo che sia pronto a farlo usa armi tattiche nucleari contro i paesi che aiutano l’Ucraina, compresi gli stati membri della NATO “, ha affermato Christo Grozev in un’intervista con l’editore della pubblicazione citata, Alesia Batsman.

“Ho davvero paura che possa vendicarsi della Polonia… Questo è in linea con il suo profilo psicologico”, ha detto Grozev.

In una precedente intervista con la giornalista russa Yulia Latina, ha affermato di aver ricevuto informazioni sulla possibilità che Putin utilizzasse armi nucleari tattiche anche prima dell’inizio della guerra in Ucraina da una fonte con collegamenti con il Cremlino.

Alla domanda su quanto fosse realistica tale possibilità, l’amministratore delegato di Bellingcat ha risposto: “Beh, molti dei parenti di Putin considerano possibile una tale possibilità”.

Secondo gli esperti, le armi nucleari tattiche sono più piccole delle cosiddette armi nucleari strategiche, essendo utilizzate per attacchi su piccola scala o attacchi sul campo di battaglia, senza lo scopo di causare una distruzione diffusa.

Un po’ estremamente arrabbiato

Per quanto riguarda l’attuale conflitto in Ucraina, Christo Grozev ha rivelato, citando le sue stesse fonti a Mosca, che il presidente russo era estremamente arrabbiato quando ha appreso che l’esercito russo non ha usato uno, ma diversi missili costosi per sparare sulla città ucraina. Vieni, il 6 marzo.

Putin è tenuto in isolamento e non vengono forniti tutti i dettagli sulla guerra in Ucraina, ritiene Grozev. Il giornalista ha affermato che al presidente russo vengono ancora fornite alcune informazioni in quanto la guerra è associata a ingenti spese che il capo dello Stato deve approvare e prendere “decisioni su come continuare a distribuire attrezzature e munizioni”.

“Per esempio, pochi giorni fa, quando l’esercito russo ha lanciato otto missili molto costosi, otto missili, su Vinita, poi, secondo fonti affidabili, questo è stato riferito a Putin. Perché ci sono costi enormi”, ha detto. Grozev.

Putin sarebbe impazzito:

“Perché è stato necessario consumare otto missili su un obiettivo senza importanza strategica, quando non abbiamo più di 200-300 di questi missili?”

La Russia avrebbe usato missili da crociera Kalibr per attaccare l’aeroporto nella città di Vinita, situata a circa 200 chilometri a sud-ovest di Kiev, secondo i media ucraini, che si basano su video di testimoni oculari.

Congelare il conflitto

La Russia cercherà di “congelare” la guerra in Ucraina, ha affermato Grozev da Ukrinform.

“Temo che ci sarà un momento in cui non sarà chiaro se la guerra sia finita o meno, ma non ci saranno più spargimenti di sangue. Penso che ci stiamo avvicinando, è questione di una settimana o 10 giorni .La posizione della Russia si sta indebolendo e loro lo capiscono.Sarà più proficuo per Mosca non dire che la guerra è finita perché dovrà poi ammettere di averla persa, ma fermarla a un certo punto in cui congelarla , “Egli ha detto.

Secondo lui, la Russia porrà fine alla guerra in Ucraina solo in caso di cambio di regime a Kiev, quando una nuova élite politica salirà al potere.

Il 24 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il lancio di una “operazione militare speciale” in Ucraina. Da allora, le truppe russe hanno bombardato e distrutto infrastrutture critiche, effettuando massicci bombardamenti su aree residenziali nelle città e nei villaggi ucraini con artiglieria, lanciamissili multipli e missili balistici.

Il quarto giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, Vladimir Putin ha annunciato l’allerta della “forza deterrente” dell’esercito russo, che include anche una componente nucleare, sulla base del fatto che i principali paesi della NATO hanno rilasciato “dichiarazioni aggressive” contro Mosca. , secondo TASS. Le forze deterrenti russe sono un gruppo di unità il cui scopo è dissuadere un attacco alla Russia, “anche nel caso di una guerra che implichi l’uso di armi nucleari”, secondo il ministero della Difesa russo.