Putin scommette che l’Occidente è troppo decadente per difendere i suoi principi

Vladimir Putin ha fatto affidamento su una breve guerra perché non credeva che gli ucraini si sarebbero opposti all’invasione. Ora fa affidamento sul fatto che i russi tollereranno una lunga guerra e l’Occidente, tra forti lamentele, lascerà che finisca, scrive Rafael Behr in Il guardiano.

Vladimir PutinFoto: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

Come primo passo, si tratta di qualsiasi arma a disposizione del Cremlino che possa essere usata con palese crudeltà fino a quando i carri armati russi non potranno raggiungere il confine polacco da Kharkov.

Per molto tempo, la maggior parte dei russi potrebbe essere in grado di nascondere gli orrori di questo massacro, ma non tutti, e non all’infinito. La storia raccontata dalla stampa controllata dallo stato è un grottesco pastiche di realtà, in cui i neonazisti tossicodipendenti ingannano i civili facendoli picchiare. La verità è stata espulsa ed è stata classificata come falsa dalla legge. Il suo rilascio comporta una condanna fino a 15 anni di reclusione.

Ma il ciclo della propaganda non è abbastanza stretto da fermare tutto il sangue che scorre dall’Ucraina. I russi che ricevono informazioni via Internet supportano meno Putin. Ciò equivale a una pausa tra le generazioni, sebbene il presidente abbia ancora abbastanza sostenitori più giovani.

I russi affermano con dolore che non c’è una richiesta imminente di cambio di regime. I russi vanno alle manifestazioni, scappano quando arriva la polizia e parlano di emigrazione. Stanno soffrendo per la vergogna che Putin sta gettando al loro Paese.

Coloro che capiscono cosa ha innescato il Cremlino sanno anche cosa accadrà dopo. L’Ucraina può essere conquistata, ma non sarà mai pacifica. Ciò significa l’occupazione prolungata di una nazione che non si arrende. Ciò significa una feroce contro-insurrezione, in cui le reclute russe demoralizzate vengono hackerate da volontari ucraini estremamente determinati.

La dichiarazione di Putin martedì secondo cui non sono stati emessi ordini di concentrazione sarà intesa da molti genitori in Russia esattamente l’opposto, un avvertimento che i loro figli adolescenti stanno per essere chiamati in servizio.

Putin non ha pianificato una guerra del genere e ora non ha idea di come porvi fine. Analisti indipendenti ritengono che sarà una crisi disastrosa per l’esercito russo.

Secondo informazioni credibili provenienti da Mosca, ci sono fazioni intorno al Cremlino che lo riconoscono. Le stesse fonti affermano che Putin si è isolato dai dissidenti. Fa molto affidamento sulla propria ideologia. Nelle sue allucinazioni nazionaliste, i confini sovietici sono ferite inflitte alla patria slava dal malvagio Occidente. Il massacro dell’Ucraina è un atto di crudele vendetta.

Putin non è affatto l’unico tiranno a pensarla così. La dottrina è esattamente quella che ti aspetteresti da un mediocre ex agente del KGB di 69 anni, portato al potere sulle spalle di gangster e lasciato per troppo tempo a influenzare i miti su di lui, che lui stesso ha dimenticato che erano solo cinici bugie.

I dittatori sottovalutano sempre il potere della democrazia perché vedono solo una debolezza nei leader che sono soggetti a libere elezioni con il rischio di provocare un cambio di regime. Vedono in una forte opposizione e in una stampa libera alcune debolezze del sistema, sono più difficili da controllare dall’alto. Non si rendono conto che queste sono qualità che hanno reso la democrazia liberale il piano di organizzazione di una società di maggior successo nella storia della civiltà umana.

Questo spiega anche perché i giovani russi, con istruzione e accesso alla verità, se ne vanno. Sanno cosa succede alla fine quando un dittatore punta tutto su un futuro basato su una delusione nazionalista militarizzata. È una scommessa che Putin perde.

Perde più velocemente, credendo che i cittadini delle democrazie libere non siano disposti a sacrificarsi e sopportare difficoltà economiche per aiutare il prossimo e difendere uno stile di vita. Penso che abbia torto. Spero che abbia torto.

Articolo di Rafael Behr, Il guardiano (acquisizione di Rador)