Puzzer, chi è? Oggi, ricoverato, storia

Stefano Puzzer è diventato un nome decisamente conosciuto per i media italiani che hanno seguito ossessivamente gli sviluppi delle manifestazioni al varco 4 del porto di Trieste dell’ottobre 2021.

Giornate di protesta contro il Green Pass che avevano attirato l’attenzione dei media nazionali e che avevano fatto risaltare la personalità di questo 45 enne, di professione gruista nel porto cittadino.

Il leader della protesta

Da quelle prime manifestazioni contro il certificato digitale, concesso dopo la vaccinazione anti Covid e necessario anche per recarsi sul luogo di lavoro, Puzzer ha preso il ruolo di leader delle manifestazioni contro il Green Pass a Trieste, anche se secondo molti ufficialmente non aveva alcun ruolo di rilevanza. Certo è che nel racconto mediatico proprio lui è diventato il simbolo stesso della protesta triestina, ed in qualche maniera è stato identificato come rappresentante dei “No Vax”. Questo anche se, secondo quanto dichiarato lui stesso, Puzzer in realtà si era sottoposto alle prime due dosi di vaccino anti Covid; la sua protesta riguardava principalmente l’applicazione del Green Pass per i lavoratori.

Triestino di origine e da sei anni portavoce del CLPT, ovvero del Coordinamento dei Lavoratori Portuali Trieste, è conosciuto tra i colleghi con il soprannome amichevole di “Ciccio”.

In modo quasi improvviso Puzzer si è trovato dall’essere un sindacalista sempre attento alle esigenze dei propri colleghi ad essere catapultato nel tritatutto dei media nazionali, mentre parte del mondo intonava la gente come noi non molla mai”, canzone “di battaglia” della protesta.

Celeberrima una sua dichiarazione a Sky nella prima fase del blocco del porto di Trieste: “Se il Green pass non viene ritirato il porto di Trieste si ferma – aveva dichiarato ai giornalisti – E’ ora di dare un segnale forte e l’unico modo per farlo è bloccare l’economia”.

La positività di Puzzer

Stefano Puzzer nello scorso gennaio ha condiviso la stessa sorte di altri milioni di italiani; è risultato positivo al tampone. Una notizia che ha avuto grande eco: proprio perché preso come simbolo della lotta “No Vax”, la sua positività aveva un significato particolare. Fortunatamente la malattia non è stata grave; Puzzer è rimasto in quarantena a casa senza altre complicazioni. L’interesse dei media su di lui non è certo calato anche se, con la diminuzione delle proteste nelle piazze, di lui si parla meno.

In un video diffuso ha ammesso di non essere felice per la situazione, visto che doveva comunque restare in quarantena e non avrebbe potuto partecipare alle manifestazioni “No Pass”. Inoltre non poteva neppure andare a Roma, dato che su di lui pende ancora un “daspo” da quando in novembre si era presentato nella Capitale per portare le rivendicazioni dei suoi colleghi. Il leader del movimento No Pass del porto di Trieste comunque, per una sorta di scherzo del destino, ha ottenuto quindi un Green Pass cosiddetto da guarigione, arrivato quando il primo, quello avuto dopo la seconda dose, era probabilmente scaduto.

Lui stesso ha detto che l’ha vissuto come una sorta di contraddizione, viste le tante battaglie fatte per chiederne la abolizione.