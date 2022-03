Quale delle condizioni di Mosca permetterebbe all’Ucraina di porre fine alla guerra?

L’Ucraina non è disposta a scendere a compromessi sulla sua integrità territoriale nei negoziati con la Russia, ma è disposta a discutere di una rinuncia all’adesione alla NATO, ha detto a Fox News uno dei negoziatori ucraini.

Delegazioni di Ucraina e Russia ai negoziatiFoto: Twitter @Podolyak_M

L’Ucraina ha ripetutamente affermato di voler entrare a far parte dell’Unione Europea e della NATO, ma Mosca si oppone, con il presidente Vladimir Putin che sostiene che la potenziale adesione dell’Ucraina alla NATO sarebbe la prova di quella che descrive come un’aggressione della NATO contro la Russia.

“La risposta che riceviamo dai paesi della NATO è che non sono nemmeno pronti a discutere di unirsi a noi nella NATO, non per i prossimi cinque o 10 anni”, ha detto sabato sera a Fox News il negoziatore David Arakhamia.

“Siamo pronti a parlare di alcuni modelli non NATO. Ad esempio, potrebbero esserci garanzie dirette da paesi come Stati Uniti, Cina, Regno Unito, forse Germania e Francia. Siamo aperti a discutere di queste cose in un cerchio più ampio, non solo nei colloqui bilaterali con la Russia, ma anche con altri partner”, ha affermato Arakhamia.

Le delegazioni ucraina e russa hanno avuto due round di colloqui da quando la Russia ha iniziato a invadere il suo vicino il 24 febbraio.

Giovedì, le parti hanno concordato di aprire corridoi umanitari per consentire ai civili di uscire da alcune zone di combattimento, sebbene ci siano stati ritardi nella loro attuazione. Il prossimo round di colloqui è previsto per lunedì, secondo la parte ucraina.