Quale squadra milanese conquisterà la Serie A?

Il campionato è ormai alle battute finali e, con sole due giornate al termine, ancora non è certo chi tra Inter e Milan vincerà lo scudetto. Per la prima volta dopo tanti anni, infatti, il titolo potrebbe essere deciso all’ultima giornata. L’ultimo scudetto deciso all’ultima giornata fu nella stagione 2009/2010 con l’Inter che mantenne il primo posto a scapito della Roma.

Anche se i tifosi di Inter e Milan probabilmente avrebbero preferito un finale di stagione più tranquillo, questa incertezza ha reso il campionato 2021/2022 molto più affascinante del solito. Rispetto alle ultime stagioni dove era facile prevedere chi fosse il vincitore già con diverse giornate di anticipo, quest’anno abbiamo un finale quasi da film.

Un campionato imprevedibile

Tutto il campionato è stato pieno di sorprese ed è stato sia una delizia che un cruccio per appassionati e scommettitori. Cambi in vetta alla classifica tra Napoli, Milan e Inter; il calo di prestazione dell’Atalanta; la rinascita della Salernitana; quest’anno c’è stato davvero di tutto.

Le previsioni sono spesso state difficili da fare e anche i giornali tradizionali hanno avuto difficoltà.

Tutte le sorprese di quest’anno, per esempio, hanno fatto sì che scommettere sia stato particolarmente difficile in questa stagione e a molti questa imprevedibilità ha portato gioie e dolori. Ora che ci avviciniamo all’ultima giornata, però, la domanda che tutti si chiedono è “chi vincerà questo scudetto così unico?”

La situazione di Inter e Milan

Milan

Allo stato attuale, il Milan sembrerebbe essere la favorita: ha due punti di vantaggio in classifica e ha dimostrato di essere in ottima forma. Le ultime due partite contro Fiorentina e Verona hanno fatto vedere quanto la squadra di Pioli sia determinata a portare a casa il primo scudetto dopo più di dieci anni.

Le grandi prestazioni di Tonali, Leao e Maignan stanno trascinando la squadra e sbloccando situazioni difficili, come contro la Fiorentina due giornate fa. La squadra però può anche contare su giocatori esperti come Ibrahimovic e Giroud che durante tutta la stagione sono stati fondamentali per consigliare e motivare.

Nelle ultime due giornate però il Milan dovrebbe avere le partite più difficili, almeno sulla carta. L’Atalanta è ancora in lotta per un posto in Europa e cercherà sicuramente di vendere cara la pelle. Il Sassuolo, invece, nonostante non abbia più molto da chiedere a questo campionato, ha già da qualche anno la fama di “ammazza grandi” e potrebbe voler lasciare i propri tifosi con una bella vittoria in casa.

Inter

L’Inter, al contrario, è l’inseguitrice e non più padrona del proprio destino. Ha iniziato la stagione da favorita e da squadra da battere e lo è stata per buona parte del campionato. Ha però avuto qualche stop improvviso e inaspettato come per esempio quello contro il Bologna che ne ha causato la perdita della prima posizione. Anche le ultime due giornate, in realtà, non sono state perfette e soprattutto contro l’Empoli si è trovata a dover inseguire per poi ribaltare il risultato in tipico stile “pazza Inter”.

Anche per la “beneamata” le ultime due giornate non sono semplicissime. Affronterà prima il Cagliari, fuori casa, in piena lotta salvezza e che sicuramente lotterà con tutte le sue forze per rimanere in serie A. L’ultima giornata, invece, sarà in casa contro la Sampdoria che, nella lotta salvezza, è in una posizione un po’ più sicura delle altre e che potrebbe già essere salva all’ultima giornata.

Insomma non è per niente scontato chi vincerà questo scudetto che sicuramente potrebbe ancora avere qualche sorpresa in serbo.