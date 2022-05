Quali saranno gli eventi sportivi più seguiti nel 2022

Questo 2022 sta per offrire uno spettacolo sportivo davvero di livello e siamo certi che ci saranno diversi fan del mondo dello sport che si stanno già leccando i baffi in attesa di poter guardare comodamente dal divano di casa, tutta una serie di straordinari match, gare o combattimenti che pomperanno adrenalina in modo incessante.

Basterà collegarsi alle migliori piattaforme di streaming per potersi godere tutto lo spettacolo e conoscere le più vantaggiose quotazioni delle scommesse sportive online, che nei momenti di punta raggiungeranno di certo un traffico notevole.

D’altronde, il binomio tra sport giocati e scommesse si fa sempre più solido con l’andare degli anni.

Il mondiale il Qatar

Sicuramente ci sarà molta curiosità, così come molto hype in attesa del mondiale più curioso che si sia mai svolto fino a questo momento. Un periodo dell’anno in cui di solito si punta a vedere chi sarà il campione di inverno, che talvolta coincide anche con il vincitore del campionato di Serie A.

Questa volta invece ci sarà un’interruzione dei vari campionati nazionali e delle coppe, in favore di un evento che ha fatto molto discutere e non solo per il periodo in cui si svolgerà.

Purtroppo, la nazionale di calcio italiana sarà ancora una volta esclusa dai Mondiali. Due volte di seguito è davvero una brutta notizia per tutti i tifosi e, nonostante la recente vittoria al Campionato Europeo, difficilmente si potrà dimenticare tanta amarezza.

Tra le squadre più in forma, ci sono sicuramente la Francia, la Germania e il solito Brasile che potrebbe dare del filo da torcere a tutti quanti. Vedremo come andrà a finire!

Il campionato di Formula 1

Il campionato di Formula 1 di quest’anno non sarà affatto scontato. Leclerc con 2 vittorie e ben 3 podi sta facendo sognare i tifosi del cavallino rampante dopo tanto tempo. È ancora presto per festeggiare, ma finalmente si inizia a intravedere il risultato dietro ad una strategia che potrebbe essere vincente.

Occhi aperti sull’eterno Lewis Hamilton, che se pur indietro di punti, è capace di riprendersi e di balzare presto in testa, come una fenice.

Anche C. Sainz Jr. sta facendo davvero molto bene e avere due piloti Ferrari così in alto, fa ben sperare anche per un eventuale titolo costruttori. La stagione è ancora lunga e ci sono tante sfide avvincenti che vanno seguite con la massima attenzione.

La Champions League

La Champions League sta per volgere al termine e le sfide che mancano prima di decretare la squadra campione del 2022 sono a dir poco emozionanti.

Da una parte troviamo l’eterno Real Madrid che sembra riuscire a non mollare mai che dovrà vedersela contro l’ottimo Manchester City di Guardiola, ancora a secco per quanto riguarda la vittoria del titolo. Il risultato è molto difficile da pronosticare, ma di certo la sfida sarà avvincente.

Dall’altra parte ritroviamo ancora una volta il Liverpool, capace di esserci praticamente sempre, quando si parla di sfide che contano. Questa volta l’avversario sembra essere alla portata, ma il Villareal ha dimostrato di fare sul serio e di certo combatterà come un leone fino alla fine.

Finale inglese o tutta spagnola?