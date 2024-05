La pillola del giorno dopo è un alleato delle donne, un contraccettivo d’emergenza che va utilizzato il prima possibile dopo il rapporto sessuale non protetto, o a seguito di un errore nell’utilizzo del metodo contraccettivo prescelto. Questo farmaco può essere richiesto in farmacia e, aldilà del grave problema degli obiettori di coscienza, è un diritto di tutte le donne e il farmacista non può rifiutarsi di venderla o un medico di prescriverla.

Chiarito questo punto, come per ogni altro farmaco, anche questa pillola può avere effetti indesiderati e collaterali. Vediamoli insieme.

Quali sono gli effetti collaterali della pillola del giorno dopo?

La pillola del giorno dopo può provocare diversi effetti collaterali, come:

ritardi mestruali,

dolori addominali,

stanchezza,

tensione al seno e vertigini

Oltre a questi potrai anche sperimentare un senso di nausea e vomito, ma anche sanguinamento, mal di testa, sensibilità al seno e diarrea. Infine potresti provare orticaria e prurito. Tutti questi effetti indesiderati si presentano con entrambe le versioni della pillola, ma non devono spaventare. Ognuno di questi problemi è destinato a sparire nel giro di pochi giorni, per cui dovrai avere solo un po’ di pazienza.

Se però dovessi notare che i sintomi non sembrano scomparire, allora rivolgiti al tuo medico e cerca di capire insieme a lui come procedere al meglio per farli sparire. Alcuni di questi infatti possono risolversi con l’assunzione di altri farmaci oppure con alcuni accorgimenti nell’alimentazione.

Quando si usa la pillola del giorno dopo?

La pillola del giorno dopo dovrebbe essere utilizzata solo in casi di emergenza, poiché contiene una dose elevata di ormoni e un uso frequente può ridurne l’efficacia e causare problemi di salute. È importante non utilizzarla come metodo contraccettivo regolare e consultare un ginecologo per opzioni contraccettive a lungo termine.