Quali sono gli hobby preferiti dagli italiani?

In un mondo in cui tutto va sempre più veloce e i ritmi sono più frenetici, il lavoro è diventato sotto certi punti di vista ancora più stressante e necessita di essere alternato o accompagnato da momenti di pausa, di sfogo: gli hobby. Tuttavia, conciliare le due cose non è sempre così semplice, proprio per una questione di tempo materiale. Riuscire a trovare del tempo per sé stessi resta di fondamentale importanza, proprio perché così facendo si ha la possibilità di staccare dal dovere e di passare al piacere, costante fondamentale per affrontare al meglio la propria giornata. Infatti, con una maggiore serenità mentale ed un minore stress fisico e psicologico, si è certamente in grado di trovare più stimoli e di essere decisamente più produttivi. Quali sono, quindi, gli hobby più popolari?

Gli eSports e i giochi online

L’avvento dell’online, garantendo una maggior accessibilità e la possibilità a tutti gli utenti di giocare in qualunque luogo e in qualsiasi momento, ha dato il via al libero sfogo di chi non vuole rinunciare a un momento di competizione o relax. In questo senso sono entrati a gamba tesa gli eSports, ovvero delle manifestazioni sportive digitali nelle quali si affrontano i migliori giocatori provenienti da ogni parte del globo. Ovviamente, trattandosi di un livello veramente elevato, i gamers professionisti selezionati dalle varie società vengono ben stipendiati. Una menzione speciale ce l’hanno anche le app per giocare che si possono scaricare tramite gli store presenti sui propri smartphone. Per i giocatori ce ne sono veramente di tutti i tipi, dai giochi di avventura, a quelli strategici, ai rompicapi e a molto altro ancora. Anche i casinò online attirano l’attenzione di molti giocatori. La scelta di giochi presenti sui migliori siti casino online è piuttosto variegata e in continua evoluzione. Visitando questi portali ci si rende subito conto di come la loro offerta cambi rapidamente e si innovi giorno dopo giorno, mettendo a disposizione degli utenti giochi modernizzati e tecnologicamente all’avanguardia.

Tecnologia e…Giardinaggio

Tra gli hobby più diffusi al mondo, che abbracciano diverse categorie, rientrano senza ombra di dubbio quelli tecnologici, ovvero tutti quei tipi di attività ricreative che vengono apprezzate in particolar modo dai più giovani, nati nell’era della digitalizzazione. Molti di loro, infatti, amano passare il proprio tempo libero a guardare film, serie tv o a giocare ai videogiochi. Questi ultimi, infatti, vengono visti non più solo come strumenti di sfogo e di divertimento, ma anche di socializzazione con persone provenienti da ogni parte del mondo. Agli hobby tecnologici, tuttavia, seguono sicuramente tutti gli quelli a stretto contatto con la natura. A tal proposito, le persone che li praticano cercano di staccare completamente dalla quotidianità e, per farlo, anziché trascorrere il proprio tempo davanti ad una console, un PC o un telefonino, prediligono una passeggiata o altre attività come la pesca, le arrampicate, la canoa o il rafting. Incredibile ma vero: anche il giardinaggio rientra nella categoria degli hobby più apprezzati soprattutto dagli italiani. Le passioni artistiche, quindi gli hobby creativi, le visite nei musei, nei teatri, nei cinema e la lettura sono altri passatempi amatissimi.

Sport

Si può tranquillamente affermare che i passatempi preferiti dagli italiani non seguono alcun tipo di logica, visto che vengono registrati dati piuttosto elevati sia per quanto concerne il giardinaggio che per il gioco online. Tuttavia, come riportato dall’Annuario Statistico Italiano 2021, il 36,6% dei cittadini italiani nel 2020, quindi due anni fa, ha praticato perlomeno uno sport. Mentre il 27,1% lo fa in maniera piuttosto continua, il restante 9,5% lo pratica saltuariamente. Coloro che invece non praticano nessuno sport e dichiarano di voler intraprendere un percorso per iniziare attività fisica rappresentano il 28,1%. Uno degli sport che ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi tempi è il Padel, tanto che il boom di iscritti ai vari circoli ha fatto in modo che nascessero nuovi impianti diffusi su tutto il territorio nazionale.