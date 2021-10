Quali sono gli sportivi, calciatori e vip che amano le scommesse e le attività ludiche

Gli sportivi italiani e stranieri conosciuti in tutto il mondo che amano scommettere, pronosticare e il casino sono davvero tanti, molto spesso l’attività ludica rientra a pieno nelle performance delle competizioni sportive e nel loro modo di giocare, allenare e offrire prestazioni in campo. Nel Web sono presenti tantissimi siti online di scommesse, basta fare una ricerca in rete per scoprire le piattaforme online che offrono tantissimi giochi come Betflag. Fra casino, corse ippiche, gare sportive e scommesse sulle proprie prestazioni in campo, ecco quali sono gli sportivi, i calciatori e i personaggi famosi che amano le attività ludiche.

Calciatori, vip e personaggi italiani che amano il mondo delle scommesse

Cosa hanno in comune Emilio Fede e Francesco Totti? All’apparenza proprio niente, salvo poi scoprire che entrambi sono appassionati di casino online e sale da gioco fisiche, la disciplina preferita dei due vip è sicuramente il poker. Il campione mondiale Francesco Totti è diventato addirittura il testimonial di alcuni siti online e non ha mai nascosto la sua passione per il poker che con il calcio ha molto in comune: strategia, finte e bluff, gol allo scadere.

Per quanto riguarda il passato, l’attore e regista Vittorio De Sica era un assiduo frequentatore del Casino di Sanremo, non solo per gli eventi e le manifestazioni importanti ma anche per sedersi al tavolo da gioco.

Anche il campione Gianluigi Buffon è un appassionato di poker ma anche delle scommesse calcistiche, non ha mai negato di essere un assiduo scommettitore anche in campo, infatti alla tenera età di 43 anni milita ancora nel campionato di Serie B con il Parma, competizione che per i portieri e tutt’altro che semplice, probabilmente anche più complessa e stancante della Serie A.

L’attuale allenatore della Juventus Max Allegri è un appassionato di ippica, al punto che in passato ha utilizzato espressioni legate al mondo dei cavalli nelle conferenze stampa post gara, come “vincere di muso”.

Calciatori e personaggi famosi stranieri che amano il mondo delle scommesse e del gioco

Fra i calciatori stranieri che amano il gioco possiamo inserire in questo elenco Arturo Vidal, giocatore dell’Inter, Michael Chopra, attaccante inglese e Dietmar Harmann, ex centrocampista tedesco. In Inghilterra fra i più famosi calciatori che amano le scommesse c’è sicuramente Daniel Sturrige.

Anche Cristiano Ronaldo e Neymar adorano giocare al poker online e scommettere sui propri record e gol impossibili.

Fra i personaggi conosciuti a livello mondiale, spicca il nome di George Clooney per sua la passione al tavolo della roulette, l’attore ha persino investito e aperto qualche casino a Las Vegas.

Fra i più iconici possiamo trovare anche il nome di Michael Jordan, non solo appassionato di scommesse ippiche e qualsiasi partita abbia giocato, infatti, il numero 23 scommetteva sempre su se stesso ai tempi dei Chicago Bulls tentando di migliorare sempre di più i suoi record. Famoso l’aneddoto di quando costringeva fra una partita e l’altra il suo compagno di squadra Scotty Pippen a scommettere su gare ippiche che erano state già preregistrate da Jordan e di cui conosceva l’esito: il suo era uno scherzo o una vera e propria ossessione per la vittoria?