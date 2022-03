Quali sono i paesi più dipendenti dell’Europa centrale e orientale dal gas russo – EFE: Romania, il meno dipendente

La riduzione delle importazioni di gas russo è pressante, soprattutto per i paesi dell’Europa centro-sudorientale, che sono tra i più dipendenti da Mosca per soddisfare il proprio fabbisogno energetico e quindi tra quelli più esposti a una possibile interruzione dell’approvvigionamento, scrivi EFEsecondo Rador.

Stazione di servizio RosneftFoto: Wikimedia Commons

Insieme agli Stati baltici, l’Europa orientale ei Balcani “sono le regioni più esposte”, avverte il rinomato Istituto di studi economici internazionali di Vienna (WIIW).

L’esposizione è molto disomogenea tra i Paesi e “non è escluso che alcuni di loro vadano in recessione” se non ricevessero più il gas russo, sia per un possibile embargo europeo su Mosca, sia perché il Cremlino deciderebbe di sospendere le esportazioni verso il Vecchio Continente. , afferma EFE Artem Kochnev, economista presso WIIW.

Finché ciò non accadrà, “possiamo essere fiduciosi che entro fine anno sarà possibile ridurre di due terzi la dipendenza dell’Europa dalle fonti energetiche russe, come proposto dall’Unione Europea (UE), anche se ciò dipenderà principalmente su problemi tecnici”, dice.

Oltre a trovare fornitori alternativi in ​​un mercato già ristretto, il problema è che, tecnicamente, non è possibile utilizzare le stesse strutture per diverse fonti energetiche.

Secondo Kochnev, la principale alternativa al gas russo, nel breve e medio termine, è il gas naturale liquefatto (GNL), proveniente principalmente dagli USA, ma la maggior parte degli impianti di rigassificazione necessari si trovano nella parte occidentale dell’UE.

Così, mentre la Spagna ha sette stazioni di rigassificazione, molte nei paesi centro-orientali, Germania compresa, non le hanno e non le costruiscono, poiché ricevono il gas russo principalmente attraverso i gasdotti.

Anche la situazione nei diversi paesi della regione è molto diversa.

Austria

In Austria si stima che l’80% del gas importato provenga dalla Russia, anche se parte di esso viene inviato ad altri mercati della regione.

L’industria consuma il 40% di questo gas, il 30% consuma centrali elettriche, il 20% alloggi, acqua calda e riscaldamento e il 10% i trasporti pubblici.

Le riserve di gas sono attualmente al 18% della capacità, con la quale l’Austria può soddisfare il proprio fabbisogno da ora fino ad aprile.

Un po’ meno esposto è il Paese alpino in termini di importazioni di petrolio, con una quota delle importazioni russe del 25%.

Repubblica Ceca e Slovacchia

L’87% del gas naturale importato dalla Repubblica Ceca è di origine russa, mentre nel caso del petrolio la quota raggiunge il 50%. Per precauzione, il Paese ha deciso di aumentare le proprie riserve di gas di 200 milioni di metri cubi.

La vicina Slovacchia, che confina con l’Ucraina, riceve il 100% del fabbisogno russo di gas naturale e petrolio, mentre le sue due centrali nucleari sono di costruzione russa, basate sulla tecnologia russa e sulle forniture di uranio.

Ungheria

Quasi tutte le importazioni di energia dall’Ungheria, che coprono il 70% dei consumi, provengono attualmente dalla Russia.

D’altra parte, Budapest si è rivolta alla compagnia nucleare statale Rosatom per espandere la sua unica centrale nucleare.

Bulgaria

La Bulgaria è da decenni il paese dell’Europa sudorientale più vicino e leale all’Unione Sovietica, e come tale ora dipende completamente dalle importazioni di energia. Secondo analisti locali, fino al 90% del suo consumo di petrolio e gas proviene dalla Russia.

La principale raffineria di petrolio è di proprietà del consorzio russo Lukoil, che copre il 60% del fabbisogno di carburante. Inoltre, l’unica centrale nucleare del paese (Kozloduy) è di costruzione russa ed è completamente dipendente dal combustibile nucleare importato dalla Russia.

Romania

La Romania, un altro vicino dell’Ucraina, è il secondo produttore di petrolio e gas nell’UE e quindi il paese della regione meno dipendente dall’energia russa.

Importa il 25% del gas naturale che consuma, che proviene interamente dalla Russia, mentre acquista dall’estero il 70% del petrolio di cui ha bisogno, di cui il 40% proviene dalla Russia.

La Romania ha grandi quantità di gas naturale non sfruttato nel Mar Nero e anche la capacità di produrre gas di argilla.

Tuttavia, gli analisti locali ritengono che la mancanza di visione strategica e l’incertezza giuridica nel paese balcanico spieghino perché queste riserve non sono state finora sfruttate, il che consentirebbe alla Romania di essere indipendente dal punto di vista energetico ed esportare in altri paesi.

Croazia

La Croazia è uno dei paesi meno dipendenti in Russia per le importazioni di energia. Solo il 22% del gas naturale consumato dal Paese balcanico proviene dalla Russia.

schiavitù

La Serbia è un alleato storico della Russia e da anni negozia il suo ingresso nell’UE. L’85% del gas naturale consumato dal Paese balcanico viene importato dalla Russia.

In termini di petrolio, la Serbia deve importare quasi l’80% del proprio fabbisogno, e anche qui dipende completamente dagli acquisti dalla Russia.