Quali sono i sintomi della depressione pre e post parto: tutte le indicazioni

Il parto è sicuramente uno dei momenti più importanti nella vita di una donna, ma questo non significa che non possa avere conseguenze anche piuttosto gravi sulla sua salute fisica e mentale. È ormai noto come la depressione post parto sia una condizione che può profondamente nuocere alla salute mentale di una donna nel periodo che segue il parto e non è nemmeno così rara. I dati infatti indicano che una donna su cinque dimostri i sintomi e i comportamenti di questo possibile problema.

Riconoscere i sintomi della depressione post parto, sia da parte della donna stessa, ma anche da parte delle persone intorno a lei, è importantissimo. Questo consente infatti di intervenire in modo tempestivo e gestire al meglio il problema, fornendo alla donna tutto il supporto di cui può avere bisogno in questo momento delicato.

Depressione post parto, quali sono i sintomi?

Partiamo con il dire che la depressione post parto tendenzialmente si risolve da sola, senza particolari interventi professionali. Tuttavia in alcune donne questo non accade e i sintomi tendono a peggiorare, fino a portare a conseguenza anche molto gravi.

La depressione postpartum si presenta con una vasta serie di sintomi, non sempre facili da individuare, rendendo una diagnosi anche piuttosto complicata. Tra i sintomi più comuni ci sono: la mancanza di energia, una tristezza continua, una sensazione di vuoto e l’idea di essere inutili.

Oltre a questi elementi emotivi, ci sono fattori più fisici che però possono passare inosservati come ad esempio: mal di testa, vertigini, difficoltà a dormire e anche un’eccessiva irritabilità nei rapporti umani.

Cosa fare con la depressione port parto?

Se sospettiamo di soffrire di questo problema e abbiamo paura di peggiorare, la soluzione migliore è quella di rivolgersi ai medici. Se invece è un nostro conoscente a soffrirne, allora dovrete provare a parlare con tatto, invitando la persona a rivolgersi al proprio medico.