Quali sono le differenze del mercato immobiliare tra Nord e Sud Italia?

Quando si decide di acquistare una casa, è molto importante tenere conto di vari aspetti, non solo relativi all’abitazione stessa e alle proprie finalità di acquisto, ma anche inerenti al mercato immobiliare.

L’acquisto di un’abitazione è una spesa importante che va a incidere molto sull’economia di una famiglia, ma anche sul reddito di quest’ultima. Per questo, è importante scegliere con attenzione la zona, ma anche la città nella quale si intende acquistare l’immobile.

I costi delle case variano notevolmente da un luogo a un altro e fanno registrare dei picchi nei principali Comuni del nord e del centro Italia, come Milano e Firenze. Valutare i costi, ma anche l’oscillazione della domanda e dell’offerta, può essere d’aiuto sia per chi desidera semplicemente individuare l’immobile più conveniente e adatto alle proprie tasche ed esigenze di vita, sia per chi invece vuole acquistare un immobile da affittare o da rivendere.

Conoscendo i prezzi medi, sarà inoltre possibile effettuare una simulazione del mutuo e verificare se si è in grado di sostenere i costi per l’acquisto di un appartamento in pieno centro a Milano o a Roma o se, al contrario, non sia meglio puntare su un immobile situato in provincia oppure, se non si hanno particolari obblighi lavorativi, in un’altra parte d’Italia.

Mercato immobiliare: qualche dato

Secondo i dati dell’Osservatorio mensile di Immobiliare.it Insights, nel corso del 2023 il mercato immobiliare italiano ha fatto registrare una netta crescita dei prezzi rispetto all’anno precedente.

Sul podio si colloca il comune di Milano che, in un anno, ha fatto registrare un aumento del 3,3% dei prezzi al metro quadro. In calo invece il costo delle case a Roma, la quale vede una lieve perdita, pari allo 0,2%.

Estendendo l’analisi a un contesto più generale, che vede effettuata un’osservazione su nord, centro e sud, e prendendo in esame i dati disponibili di marzo 2023, si nota che, mentre il nord ha fatto registrare un ottimo livello di crescita, maggiore nell’area est, dove si è registrato un +5,5% su base annua, il centro del Paese ha segnato un più contenuto +1,9%, mentre il sud la crescita è stata dello 0,8%.

Molto diverse anche le percentuali riguardanti le motivazioni alla base delle compravendite di immobili. Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, al nord l’80% degli acquirenti acquista un immobile come prima casa, mentre tale percentuale scende al 66% al sud, dove però ben il 25% dei compratori acquista a scopo di investimento.

Come fare la simulazione del mutuo per verificare la fattibilità dell’investimento

Questi dati offrono una buona panoramica per quanto riguarda le zone più costose e quelle più economiche del Paese. Sulle principali piattaforme immobiliari è inoltre possibile trovare i prezzi medi degli immobili in vendita nei principali Comuni italiani e nelle rispettive Province.

Una volta individuata la città o la provincia di proprio interesse e aver individuato il prezzo medio, indicato sempre al metro quadro, è possibile effettuare un rapido calcolo per scoprire il costo che potrebbe avere l’abitazione della metratura desiderata.

Fatto questo, si può andare sul sito web della propria banca di fiducia, individuare il form per la simulazione mutuo e inserire i dati richiesti, ossia il valore – in questo caso ipotetico – dell’immobile, la somma che si desidera ottenere in prestito, la quale non può superare l’80%del valore complessivo della casa, e la durata del prestito. In questo modo si otterranno tutti i dati necessari a prendere una decisione informata e procedere, nel caso, con la richiesta di mutuo.