Quali sono le tipologie di slot machine dei casinò online?

Tra i giochi dei casinò online, le slot machines sono molto apprezzate dai giocatori in quanto hanno regole del gioco semplici e sono interattive. La tipologia classica di slot online ha una grafica minimale che ricorda le sale da gioco del passato nei casinò fisici. Ha 3 rulli e una linea di pagamento e di solito non ha la funzionalità bonus. Non appartiene alla nuova generazione di giochi con elevata interattività ed è la slot machine adatta ai principianti per iniziare con le funzionalità base.

I migliori Siti di Slot Italiani hanno oltre 100 giochi con funzionalità Free Spin e simboli Scatter e Wild. Ad esempio la slot machine Book of Ra, realizzata dal noto fornitore di giochi Novomatic, ha 5 rulli e 10 linee di pagamento. La disposizione del simbolo Book of Ra attiva una funzionalità con simboli espansivi e fa vincere 10 free spin. Le combinazioni vincenti uniscono i simboli Scarabeo, Mummia, Statua e Carta, mentre il simbolo con il payout più elevato è l’Esploratore. Le slot online moderne regalano un’esperienza di gioco emozionante e le possibilità di vincita sono moltiplicate grazie alla presenza dei mini giochi bonus.

Slot machine con jackpot

Non saranno magari quelle del superenalotto, ma è la slot machine la preferita dai giocatori che puntano a vincere grandi somme. Le macchine sono collegate fra di loro e a ogni scommessa si aggiunge una somma al jackpot progressivo. È un montepremi che aumenta rapidamente, visto il numero di giocatori online che scelgono questa tipologia di slot machine. Il funzionamento del meccanismo di accumulo per il jackpot è simile al gioco del bingo. Come spiega Adnkronos, i jackpot fissi sono il risultato della raccolta delle varie quote d’acquisto delle cartelle.

Dopo che il jackpot è stato assegnato, ne viene creato un altro di un importo minimo ed è la base su cui si accumulano altre somme a seconda del numero di macchine, dei giocatori e delle scommesse. Bisogna consultare la tabella dei pagamenti per sapere quale sia l’esatta combinazione per poter partecipare all’assegnazione del jackpot. Inoltre è indispensabile fare la puntata massima per giocare con l’opzione jackpot. È possibile giocare anche senza puntata massima, però ci sono altre tipologie di macchine che danno maggiori vincite alla comparsa di combinazioni vincenti sui rulli.

Slot con più linee di pagamento

Le slot machines classiche hanno una sola linea di pagamento e gli sviluppatori di giochi hanno studiato un’alternativa creando la slot online multilinea. In questo caso la macchina ha 5 o più rulli e multiple linee di pagamento, da 10 a 100 linee. La presenza di un numero maggiore di rulli significa più simboli e più probabilità di combinazioni vincenti. Occorre ricordare che si vince solo sulle linee di pagamento attivate con una scommessa del giocatore, se le combinazioni sono visualizzate nelle linee non attive non c’è vincita. Alcune tipologie di slot hanno bonus acquistabili attivabili in qualsiasi momento tramite una scritta sullo schermo per avere maggiori probabilità di vincere.

Slot novità

Tanti giocatori amano stare sul classico, ma I fornitori di software di gioco per i casinò online hanno cercato di innovare le slot machines, rendendole più complesse. Hanno aggiunto caratteristiche speciali ma le slot online sono semplici nel metodo di gioco. Le macchine con rulli a cascata hanno vari quadrati in una griglia collegati in modo verticale, orizzontale e diagonale. Quando si forma una combinazione vincente, i simboli esplodono e lasciano il posto ai simboli che si trovano nella parte superiore della griglia. Se i simboli, spostandosi in basso, formano una nuova combinazione vincente, anch’essi esplodono e le vincite si susseguono fino a che si presentano nuove combinazioni vincenti. Le slot machines con rulli dinamici hanno la particolarità di poter visualizzare da due a sette simboli e a ogni puntata variano le linee di pagamento a seconda della composizione dei rulli.