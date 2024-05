Quando arriva il caldo in Italia? Previsti dei picchi molto alti

Le temperature primaverili non sembrano ancora essere arrivate dalle nostre parti, eppure le previsioni parlano chiaro. E’ in arrivo la prima vera ondata di caldo. Quando succederà?

Mancano solo pochissime settimane all’arrivo dell’estate, eppure le temperature in Italia non sembrano volerlo capire, la primavera del 2024, salvo qualche sporadico giorno, non è mai davvero arrivata e ancora oggi, in diverse zone della Penisola si fa i conti con il freddo, il vento e la pioggia.

Eppure, le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro o per lo meno queste sono le previsioni che gli esperti del settore hanno fatto riguardo ai giorni che stanno per arrivare. La bella stagione sembra destinata ad arrivare e con essa anche le temperature più alte, sebbene solo in alcune zone del nostro Paese.

Ma per capire meglio come stanno le cose, entriamo nel dettaglio della questione e cerchiamo di capire come dovrebbe cambiare il tempo nei prossimi giorni. E’ davvero il momento di metterà da parte i cappotti pesanti?

Caldo in arrivo in Italia? Nei prossimi giorni temperature da vero record

Insomma, gli esperti del settore non sembrano avere nessun dubbio, anche se ancora le temperature si ostinano a fare capricci, la bella stagione sta arrivando e con essa anche il caldo e le temperature alte.

Al momento se nelle regioni del centro Nord si continuano a registrare una circolazione ciclonica, lo stesso non si può dire per il centro Sud che dovrebbe essere in procinto di registrare l’arrivo di un promontorio anticiclonico di matrice africana con la presenza di venti davvero molto caldi.

Secondo le previsioni, è possibile ipotizzare come nelle prossime settimane si possano registrare delle temperature molto alte, fino a 37-38°C nelle zone più interne e meridionali della Sicilia, in modo particolare nel corso della giornata di Giovedì 16 Maggio. Ma non finisce qua, il caldo arriverà anche sul resto del Sud e in alcune zone anche del centro si respirerà la vera e propria estate con dei picchi di 30°C già Mercoledì 15 Maggio in città come Roma.

Discorso diverso per il Nord, in questa zona il caldo non sembra ancora essere destinato ad arrivare del tutto e infatti il tempo proseguirà in modo capriccioso con la presenza di piogge e temporali e non finisce qua, nelle zone che saranno maggiormente colpite dal maltempo, si potranno registrare anche delle diminuzioni termiche.