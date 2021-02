Quando esce After 3? trama, cast, curiosità, data ufficiale di uscita

Il titolo originale è After we Fell ed è il sequel di After 2. Dunque, sembra proprio che l’arrivo di After 3 si stia avvicinando. Per gli amanti del genere consigliamo, dunque, di non preoccuparsi perché sembra previsto a breve.

Si avvicina la data per After 3

Risale allo scorso settembre, l’uscita del sequel After. Film sentimentale di successo che già sta lasciando sognare i suoi fan in attesa del seguito. Grandi, ovviamente, le aspettative. Considerando che, in concomitanza con l’uscita di After 2, sono stati proprio gli stessi protagonisti, Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, attraverso un video pubblicato sul profilo ufficiale Instagram del film, ad annunciare l’uscita di After 3, possiamo considerare la notizia ufficiale. Per quanto riguarda la data, probabilmente, dovremmo attendere ancora qualche mese: è prevista, infatti, per il 2021.

Cosa è accaduto in After 2?

Protagonista è una studentessa universitaria diciannovenne, Tessa Young (Josephine Langford). Una ragazza semplice e con i piedi per terra, figlia di una donna single che, nonostante le difficoltà economiche, è riuscita a crescerla trasmettendo valori e sani principi. Fino alla maggiore età conduce una vita lineare, frequenta la scuola con buoni risultati ed è fidanzata con un bravo ragazzo, amico di infanzia. Quando inizierà a frequentare l’Università dei suoi sogni, la Washington Central University, inizierà per lei una nuova avventura. Stringerà nuove amicizie che la porteranno a conoscere Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin), un ragazzo dal carattere apparentemente scorbutico e ombroso ma che in realtà è un appassionato di libri dall’animo romantico. I due inizieranno una relazione turbolenta. La loro attrazione è molto forte, così la diversità dei loro caratteri che li porterà spesso a scontrarsi, mettendo in dubbio tutte le certezze che li hanno accompagnati fino ad ora. Una storia dove non mancano sicuramente i colpi di scena e con un finale non scontato. Come si evolverà il rapporto di questa giovane coppia? Chi dei due abbandonerà il proprio orgoglio e farà il primo passo verso l’altro?

Cosa accadrà invece in After 3?

Abbiamo lasciato i due protagonisti, Tessa e Hardin, in una relazione burrascosa che li ha portati a scontrarsi spesso. In questa nuova pellicola, il loro amore verrà messo nuovamente a dura prova. Entreranno in gioco nuovi misteri e amicizie che rischiano di far vacillare la loro storia. Entra in scena anche il papà di Tessa, che, dopo aver abbandonato lei e sua madre, a causa di una serie di sfortunate circostanze è diventato un clochard. Dunque, dopo aver incontrato sua figlia, dopo tanti anni, decide di accettare la sua ospitalità. Ma, la sua storia raccontata non convince Harrin. Da lì, iniziano incomprensioni e battibecchi che porteranno la giovane coppia ad allontanarsi pian piano. Entrambi, cercheranno conforto in altre amicizie, alcune delle quali si dimostreranno molto pericolose. Come ne usciranno?

Il cast

Di sicuro vedremo il ritorno dei due protagonisti: Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford, nei panni rispettivamente di Hardin e Tessa.

Non mancheranno:

Samuel Larsen (Zed Evans),

(Zed Evans), Inanna Sarkis (Molly Samuels)

(Molly Samuels) Khadijha Red Thunder (Steph Jones).

(Steph Jones). Chance Perdomo (Landon Gibson) al posto di Shane Paul McGhie (licenziato sul set)

(Landon Gibson) al posto di Shane Paul McGhie (licenziato sul set) Rob Estes (padre di Hardin) al posto di Peter Gallagher

Pr quanto riguarda la nuova pellicola è previsto l’ingresso anche di nuovi attori.