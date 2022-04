Quando esce after 4? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Un successo di pubblico incredibile per i primi due film, poi l’uscita del terzo unicamente in streaming che non ha affatto deluso le aspettative di ascolti, sta per arrivare sul grande schermo After 4 e sarà un successone.

Quando esce After 4?

Finalmente la data ufficiale per tornare a sognare con una delle storie d’amore più romantiche di sempre, quella tra Tessa e Hardin, è stata ufficializzata: tutti al cinema il 22 agosto e promette sorprese dolcissime e romantiche.

I libri

Tutti i film della saga sono tratti dai libri che compongono le storie venute fuori dal genio creativo di Anna Todd. I libri della scrittrice hanno avuto un notevole successo in tutto il mondo arrivando a vendere oltre due milioni di copie in Italia e più di 12 milioni nel resto del mondo. Le copie sono state tradotte e distribuite in più di 40 paesi, riscontrando un successo in ogni angolo del mondo. Il quarto film è tratto dal libro “After 5 – Amore Infinito“.

Le anticipazioni sulla trama

Come anticipato il 4°film della serie è tratto dal libro “After 5 – Amore Infinito”. Per chi ha letto i libri non sarà difficile immaginare la storia che accompagnerà il film. Ma sarà davvero una perfetta trasposizione? Certo è che gli sceneggiatori e non solo parlano di grosse sorprese in arrivo.

La storia riprende la vita tormentata dei due protagonisti Tessa e Hardin Scott a seguire, questa volta, stando alle anticipazioni un segreto in arrivo dal passato del ragazzo, rischierà di mettere in serio rischio il loro rapporto. Dall’altra parte, mentre Hardin combatte con i suoi fantasmi, a Tessa viene data l’opportunità di andare a vivere a Seattle così da poter finalmente realizzare i suoi sogni. Ma nel frattempo suo padre estaniato e visibilmente provato, dopo tanto, bussa di nuovo alla sua porta e vuole entrare a far parte della sua vita.

E’ proprio l’instabilità quest’ultimo che rischia di mandare tutto a monte e di madare di nuovo all’aria la falecità della ragazza, tanto duramente conquistata. Nel frattempo, eventi devastanti a una festa in casa minano la fiducia di Tessa in Hardin e la loro relazione è in crisi.

Il Cast

Il film è tratto dai libri di Anna Told ed è distribuito da Leone Film Group con la regia di Castille Landon.

Di seguito tutte le info sul film:

Uscita: 22 agosto 2022 Anno: 2022 Genere: Drammatico E Sentimentale Regia: Castille Landon Attori:Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard, Kiana Madeir, Rob Estes, Carter Jenkins, Jack Bandeira, Chance Perdomo, Atanas Srebrev, Velizar Binev, Chance Perdomo, Atanas Srebrev, Paese: USA Sceneggiatura: Sharon Soboil Distribuzione: Leone Film Group Sceneggiatura: Sharon Soboi Fotografia: Rob Givens, Joshua Rei Musiche: George Kalli Produzione: CalMaple, Wattpad Fotografia: Rob Givens, Joshua Reis Produzione: CalMaple, Wattpa

Il 4° episodio, come tutti gli altri, sarà disponibile anche si Amazon Prime Video.