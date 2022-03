Quando esce aggiornamento IOS 15.4? Data ufficiale, come si fa, cosa cambia

Novità in casa Apple: l’azienda di Cupertino ha appena rilasciato l’aggiornamento ad iOS 15.4 e iPadOS 15.4 per smartphone tablet.

Data ufficiale

Confermando rumors e previsioni, nella giornata di ieri è stata ufficialmente annunciata la possibilità di aggiornare il sistema operativo per cellulari e ipad, grazie al quale sarà possibile non solo aggiungere molte nuove funzioni ma anche correggere bug ed eventuali criticità.

Come si fa

Per l’aggiornamento sono state previste sostanzialmente due strade.

Innanzitutto tramite OTA; sullo smartphone, infatti, si riceverà una notifica che consentirà di procedere direttamente (il percorso è molto semplice: Impostazioni, Generali, aggiornamento software, aggiorna ad iOS 15.4), ed è forse la procedura più comoda ed intuitiva, oppure collegando il dispositivo ad iTunes.

In ogni caso, si consiglia di effettuare un backup completo ( con iTunes o iCloud) prima di procedere, così da poter recuperare i dati eventualmente persi nel caso qualcosa andasse storto durante l’installazione.

Per completare l’operazione, inoltre, si raccomanda di controllare che sia disponibile almeno il 20% della carica della batteria residua, o più semplicemente effettuare l’update col dispositivo connesso alla rete elettrica.

Cosa Cambia

Tante le novità per quel che concerne le funzioni. Innanzitutto sono in arrivo molte nuove emoji per indicare oggetti di uso domestico, gesti delle mani e delle braccia) nel sistema; c’è adesso la possibilità di sbloccare il device con il riconoscimento degli occhi ed effettuare i propri pagamenti tramite Apple Pay, si può avviare Share Play attraverso Face Time avviando la sessione di gioco dalle stesse applicazioni che sono abilitate a supportare tale funzione.

Inoltre si può interpellare l’assistente SIRI, che utilizza nuove voci ( a quanto pare disponibile anche una registrazione dalle caratteristiche di genere più sfumate, sviluppata in collaborazione con menbri della comunità LGBTQ+, in omaggio alla politica che promuove una maggiore inclusione), anche a telefono spento e nuove funzioni sono dedicate all’argomento Covid-19. Il Green Pass può essere aggiunto in Wallet e l’applicazione Salute offre informazioni su vaccini e dati statistici.

Tra le altre novità, segnaliamo i nuovi filtri disponibili per l’applicazione Podcast, nuove procedure di richiamo delle chiamate di emergenza (tramite il tasto laterale), miglioramento dello zoom per le versioni 13 di iPhone che adesso utilizzano la lente macro per una migliore messa a fuoco, miglioramento della traduzione per l’italiano e il cinese disponibile sulle pagine in Safari, oltre ai nuovi comandi rapidi per la gestione dei tag e dell’aggiunta di note e promemoria usando la fotocamera nella tastiera.

Altra novità quella dell’interfaccia Universal Control, grazie alla quale, collegando un Mac ad un iPad si possono spostare i cursori dall’uno all’altro muovendo semplicemente il mouse verso il bordo.

Utile infine la possibilità di utilizzare Face ID anche mentre si indossa la mascherina, funzione garantita dalle versioni iPhone 12 e superiori; per attivare lo sblocco è necessario operare dalle Impostazioni e accedere a Face ID con la mascherina. Una volta nella nuova pagina, occorre selezionare Usa Face ID con la mascherina.