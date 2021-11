Quando esce “All or nothing Juventus”? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

All or nothing Juventus è una serie dedicata al dietro le quinte dell’ultima stagione calcistica della “vecchia signora” torinese. I tifosi sono in attesa di sapere quando esce, con tutte le anticipazioni in attesa del lancio ufficiale.

All or nothing Juventus in rampa di lancio

Per la prima volta, arriva in Italia il franchise All or nothing che ha già raccontato la vita di motl club sportivi, tra i quali spiccano queli calcistici del Manchester City e Tottenham Hotspur. I supporter juventini saranno proiettati dalle telecamere nell’Allianz Stadium, alla Continassa e allo Juventus Training Center.

Quando esce la serie

L’appuntamento è dal 25 novembre su Amazon Prime Video per conoscere la vita del Club del cuore anche fuori dal campo, quindi il cast è costituito dai giocatori stessi, dal management della società e dallo staff.

La vita reale juventina attraverso lo schermo in tutte le fasi: si parlerà di tutto, da Pirlo a Ronaldo, senza trascurare lo scudetto mancato e tutto ciò che serve a un viaggio inedito e indimenticabile nel “behind the scenes” della squadra bianconera, stagione 2020/21.

Il focus della serie su Juventus a 360 gradi

Lo scopo della produzione è offrire al pubblico un focus molto più ampio, che non si limita a quello che avviene sul terreno di gioco, e durante gli allenamenti, ma si esplora l’intera struttura, il cuore pulsante dellla macchina organizzativa Juventus.

In questo modo, si impara a conoscere anche il lavoro svolto alla scrivania da chi non è protagonista in divisa e scarponcini sul prato verde ma, pur restando in giacca e cravatta, aiuta la società a crescere.

Produttori della serie e modalità di visione

La serie è prodotta da Fulwell 73 in collaborazione con i produttori esecutivi Leo Pearlman e Ben Turner, La staff include anche lo Showrunner Richard Cooke che mette a disposizione la sua lunga esperienza nell’organizzazione e corretto funzionamento quotidiano delle serie televisive.

All or nothing Juventus è trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. E’ necessario scaricare l’applicazione sulle smart tv compatibili, console Playstation 4 oppure 5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Si può inoltre usare Amazon Firestick o Google Chromecast.

In alternativa, ci si collega al sito di Prime Video via computer o si fa il download dell’applicazione per seguire la seria su smartphone e tablet. Appuntamento dunque dal 25 novembre e buona visione!