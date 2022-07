Quando esce alrawabi school for girls 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

A breve, sulla piattaforma Netflix, uscirà il sequel di una serie araba intitolata Alrawabi school for girls 2. La saga è incentrata su un gruppo di ragazze bullizzate che progettano di vendicarsi, a tutti i costi, dei loro aguzzini.

Il luogo che fa da sfondo alle vicende è ovviamente un edificio scolastico, luogo in cui si registrano, purtroppo, negli ultimi decenni, terribili episodi di crudeltà da parte di alcuni studenti a discapito di altri.

Timi Shomali e Shirin Kamali, il teen drama aveva già riscosso grande successo nell’agosto del 2021, con la prima serie. Forse la fortuna della sequela di episodi si deve anche al fatto che questa sia di nazionalità araba.

Un prodotto proveniente dal mondo orientale ha quindi conquistato un pezzo importante di universo occidentale. Approdando su una piattaforma quale Netflix, perlopiù utilizzata dagli abitanti della parte ovest del nostro mondo, la catena di puntate è riuscita, come di rado accade, ad avvicinare due lati spesso opposti di uno stesso pianeta.

La psicologia dei protagonisti sembra inoltre essere ben delineata e sono approfonditi tutti i punti di vista dei personaggi che compongono il cast.

Anticipazioni e altre notizie bomba su Alrawabi school for girls 2

La prima stagione è arrivata su Netflix il 12 agosto 2021. Sono sei episodi dalla durata di una cinquantina di minuti circa. Per quel che concerne la seconda stagione, abbiamo poche notizie, ma certe.

La seconda serie sarà probabilmente l’ultima della saga, dal momento che produttori e creatori avevano pensato, sin dagli inizi, a un prodotto di breve durata, ma efficace. Nonostante ciò, nulla esclude che si possa allungare di qualche altro episodio.

Se la fama del programma raggiunge livelli in cui sono culminate altre serie, come 13 reasons why, gli autori non ci penseranno due volte a reinventare la serie tv.

Il programma Netflix punta, ovviamente, a prodotti di qualità e che incrementano il numero di visitatori e spettatori dei contenuti che ha da offrire.

Diverse le ipotesi circa l’uscita della nuova serie, molti hanno ipotizzato potesse essere pubblicata nel quarto ed ultimo trimestre dell’anno in corso o anche più tardi.

Altre supposizioni possiamo farle circa il cast: è molto probabile che gli attori che abbiano interpretato i personaggi principali della prima serie, tornino nella seconda stagione. Non è ovviamente da sottovalutare l’idea di nuovi attori che andranno a dar vita a nuovi personaggi.

Molti fan ed altri esperti ritengono, inoltre, che la nuova serie possa svilupparsi intorno ad un altro triste incidente che dà il via a una concatenazione di nuovi eventi. Nella prima, è successo qualcosa di molto simile e tutti hanno scoperto qual è uno dei più grandi drammi dell’umanità.

Le ragioni del successo

La morale della prima parte della saga svela che non esistono persone assolutamente buone o assolutamente cattive, ognuno di noi ha tante sfumature. In questo risiede gran parte del fascino, che contraddistingue gli umani.

Al momento, questo è tutto quello che si conosce della futura serie. Sono, perlopiù, illazioni, ancora nulla di concreto sotto il sole. Aspettiamo e vediamo se dall’Arabia o da Netflix arriveranno altre notizie che possano suggerirci qualcosa in più, riguardo alla seconda serie.