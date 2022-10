Quando esce Avatar 3? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Stiamo vedendo, in questi giorni, in molti cinema italiani, la ripresa di un film del 2009, Avatar, di James Cameron. La versione del film, rimasterizzata e da gustare rigorosamente in 3D, sta riscuotendo grande successo tra il pubblico e, dopo più di 10 anni di distanza, non ha perso quel carattere innovativo che si evince in ogni fotogramma della pellicola. Grazie anche alla grande bravura degli attori, il lavoro cinematografico risulta, ancora oggi, come uno dei punti più alti per quanto riguarda il genere “fantascienza”. I grandi appassionati delle saghe si sono chiesti se vi fosse stato mai un seguito. La domanda è stata risolta dalle dichiarazioni del regista Cameron che, oltre ad anticipare l’ uscita di un secondo “avatar”, a dicembre di quest’ anno, ha annunciato addirittura l’ arrivo di un terzo episodio della saga. Avatar 3 infatti, uscirà nelle sale cinematografiche il 20 dicembre del 2024. Un annuncio, quest’ ultimo, che ha reso felici i migliaia di “aficionados” che seguono da sempre con attenzione le avventure dei personaggi nel fantastico mondo di Pandora, generato dalla mente geniale del regista americano.

Le anticipazioni

Sui due episodi della saga epocale, in verità, si sa davvero molto poco. Avatar 2 , in uscita nel dicembre del 2022, già sta destando l’ interesse di critica e pubblico e si prevede che avrà un grande successo planetario, anche per la scelta degli attori e per la qualità di una sceneggiatura che si sono rivelati vincenti nel primo episodio.

Il cast

Anche il terzo capitolo vedrà nel cast attori quali Sam Wortington , nel ruolo di Jake Sully e, ovviamente, Zoe Saldana ,nel ruolo iconico delle principessa Neytiri. C’ è molta curiosità sulla presenza o meno di Sigourney Weaver , che nel primo anno veniva uccisa a seguito degli scontri tra le opposte fazioni. Tuttavia i fans si aspettano l’ ennesimo colpo di scena, con una probabile “resurrezione” del personaggio interpretato dalla Weaver che renderebbe la visione del film ancora più accattivante. Lo stretto riserbo e questa maniacale protezione della pellicola cinematografica non fa altro che alimentare la grande attesa da parte del pubblico di tutto il mondo.

Le curiosità

Avatar 2 e avatar 3 sono stati girati in contemporanea, sfruttando le tecnologie moderne che doneranno agli spettatori effetti speciali mai visti prima. Il regista Cameron, infatti, ha consigliato la visione del film rigorosamente in 3D o con la tecnologia I-Max. In questo modo, il film potrà essere vissuto come un’ esperienza quasi mistica, in grado di regalare forti emozioni a coloro che parteciperanno alla visione di questo colossal fantascientifico, già campione d’ incassi ancora prima di essere arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Le parole del regista

In una recente intervista, Cameron ha ribadito la totale indipendenza di ogni film l’ uno dall’ altro. Pur seguendo lo stesso spazio temporale, sono stati progettati in maniera tale da narrare avvenimenti separati e con una storia tutta propria. Nonostante questo carattere di autonomia, il regista si è affrettato a sottolineare che appartengono, in ogni caso, ad un unico “meta-racconto”, in grado di delineare introspezioni psicologiche molto accurate dei protagonisti e di narrare avvenimenti e colpi di scena tali da generare nuovi fan della saga in questione.