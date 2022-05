Quando esce Benvenuti a Eden 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Benvenuto ad Eden è una serie televisiva spagnola debuttata su Neflix il 6 maggio e già entrata nella top ten della piattaforma straming grazie al grande apprezzamento riscontrato da parte del pubblico. Da un’idea di Joaquín Górriz e Guillermo López, il thriller iberico vede tra le sue protagoniste anche la cantante (e anche attrice) spagnola Ana Mena, famosa anche in Italia.



Il successo di pubblico riscontrato ha portato i fans della serie, rimasti già a digiuno, a chiedersi se ci sarà o meno una seconda stagione. La risposta la conosciamo ma andiamo per ordine e scopriamo meglio trama e cast di questo nuovissimo prodotto spagnolo.

La trama

La serie diretta da Menna Fité e Daniel Benmayor e prodotta da Brutal Media, oltre alla presenza di Ana Mena, vanta un cast piuttosto conosciuto in Spagna, tra cui: Belinda, Amaia Salamanca, Albert Barò e Amaia Aberasturi.

La storia è quella di cinque persone, tra cui la protagonista di nome Zoa, molto attivi nel mondo virtuale, in particolare sui Social Network che, proprio grazie alla loro intensa attività, vengono scelti da un noto marchio di bibite, come partecipanti ad una festa esclusiva, su un’isola paradisiaca.

L’emozione iniziale per poter partecipare ad una festa così è tanta, ma ben presto si rivela ben diversa da come immaginata: una festa che cambierà le vite dei partecipanti per sempre, non senza conseguenze.

La prima stagione di Benvenuti ad Eden è composta da 8 puntate e si può guardare su NETFLIX, previa sottoscrizione di un abbonamento alla piattaforma streaming, tra le proposte disponibili.

La serie, come annunciato a febbraio del 2022, è stata presentata in anteprima ad Aprile 2022, momento scelto anche per lanciare i primi trailer della stagione. Tuttavia, nonostante la presentazione anticipata, ha subito un ritardo sulla messa in onda, per lasciare il posto ad un altra serie, sequel de “I pilastri della Terra”, e ad un’altra famosa serie spagnola giunta alla sua quinta stagione: Elite.

A fine marzo, finalmente, l’annuncio ufficiale dell’uscita previsto per il 6 maggio 2022, come già anticipato.

Benvenuti a Eden 2: ci sarà?

Non è più una novità che la risposta alla domanda è: si! Netflix ha infatti già diffuso da qualche giorno la notizia del rinnova della seconda stagione di Benvenuti ad Eden.

Ovviamente la data ufficiale, il nuovo cast e le vicende dei protagonisti sull’isola non sono ancora note. Si riprenderà di certo dal finale della prima stagione ma niente di più. Ipotizzando poi che le riprese inizino nel corso dell’estate, è possibile che la nuova stagione arrivi su Netflix nel corso del 2023.

Molto probabilmente l’uscita sarà nei mesi estivi, vista anche l’ambientazione della serie.

Il cast

Non sappiamo ancora se il cast verrà interamente riconfermato (come ipotizzabile), nel caso fosse così in Benvenuti ad Eden 2, ritroveremo: