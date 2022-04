Quando esce Bla Bla Baby? Data uscita ufficiale, anticipazioni e cast

Arriva al cinema la commedia italiana per grandi e bambini: arriva Bla, Bla, Baby, i bambini ci giudicano! La data di uscita ufficiale é ormai vicina e finalmente potremo goderci di nuovo il protagonista di Elisa Di Rivombrosa, Alessandro Preziosi.

Del genere commedia e romantica, Bla,Bla,Baby i bambini ci giudicano, é diretta da Fausto Brizzi, ed é in’uscita sul grande schermo il 7 aprile 2022.

In questo film Fausto Brizzi sfrutta la voce dei bambini, come successe nel lontano 1989 quando vedemmo per la prima volta Jhon Travolta e il piccolo Mickey (doppiato da Bruce Willis) in Senti chi parla e nei consecutivi film.

Il regista da voce ai bambini attraverso degli effetti visivi straordinari, per permettere a tutti di comprendere con più semplicità (ed anche tenerezza) le dinamiche ed i problemi che intercorrono in famiglia, tra genitori e figli: una commedia entusiasmante dove i bambini sono gli eroi, ed insieme ai genitori, sono tutti protagonisti!

Bla, Bla, Baby trama e anticipazioni

Avevamo già introdotto, precedentemente, Alessandro Preziosi, che interpreta il protagonista Luca: quest’ultimo ha 45 anni e dopo una vita ad inseguire il successo, é costretto a lavorare in un asilo nido. Luca, insieme alle sue due colleghe Celeste e Doriana, affronta ogni giorno nuove avventure con i piccoli dell’ asilo Green Light.

L’asilo nido aziendale offre a Luca una nuova prospettiva di vita, in cui vede chiaramente il soffocamento che subiva per inseguire il successo, senza ottenere nessun risultato.

Le giornate del protagonista proseguono tra pianti, urla e drammi infantili, con la speranza di trovare un modo per comunicare con i piccoli per poter comprendere al meglio le loro esigenze.

Tutto ciò avviene fino al giorno in cui Luca mangia un omogeneizzato alla platessa contaminato ed anche ritirato dal commercio, a casa dell’amico e scienziato Ivano.

Dopo una notte insonne, Luca torna all’asilo e scoprirà i veri effetti collaterali dell’omogeneizzato del giorno prima: le voci ed i versi imcomprensibili dei bambini, si trasformano in parole di senso compiuto, ed il protagonista pensa che tutto possa andare a gonfie vele. Ma in realta l’avventura ha inizio proprio ora!

Bla, Bla, Baby: data di uscita ufficiale e cast

Il 7 aprile 2022 arriva nelle sale cinetografiche italiane Bla, Bla, Baby i bambini ci giudicano, l’esilarante commedia per famiglie girata da Fausto Brizzi e della durata di 94 minuti.

Dopo 7 settimane di riprese romane (il film é girato nella capitale), Fausto Brizzi finisce la sua nuova opera, scritta da lui stesso e da Paola Mammini ( di Perfetti Sconosciuti).

Una spy story romantica, comica ed anche fantastica, dove abbiamo l’onore di vedere Alessandro Preziosi, nei panni del protagonista Luca, Massimo De Lorenzo, che interpreta l’amico e scienziato Ivano, la comica Maria di Biase, ex concorrente della prima stagione di LOL, Matilde Gioli, direttamente dal cast di Doc-Nelle tue mani, Nicholas Vaporidis che attualmente si trova in Honduras per l’isola dei famosi, Cristiano Caccamo e molti altri ancora!

Una commedia all’italiana, ma non proprio vista la sua originalità, che ci aspetta per unire grandi e bambini sotto un unico tetto, quello del cinema