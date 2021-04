Quando esce Bridgerton 2? Trama, cast, anticipazioni, trailer

Tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione di Bridgerton

Bridgerton è uno dei titoli più attesi del catalogo di Netflix, che in poco più di un mese dal suo rilascio sulla piattaforma, ha registrato ben 63 milioni di streaming. Un vero e proprio record per la serie prodotta da Shonda Rhimes. Così, naturalmente, una seconda stagione è stata confermata. Per il momento, non sappiamo quando potremmo vedere i nuovi episodi sullo schermo, tuttavia, la produzione ha annunciato che le riprese inizieranno nelle prossime settimane nel Regno Unito.

Ricordiamo che lo show televisivo è un adattamento della serie di romanzi scritti da Julia Quinn. In particolare, la seconda stagione avrà come protagonista Anthony Bridgerton, fratello maggiore di Daphne, alle prese con un nuovo amore.

Notizia di qualche giorno fa, l’assenza di uno dei protagonisti di Bridgerton, cioè l’affascinante Duca di Hastings, che ha annunciato il suo ritiro dalla serie tv.

Bridgerton: trama e cast della prima stagione

La serie, ambientata in una utopica Età della reggenza inglese, narra le vicende della famiglia Bridgerton: Lady Violet; i suoi quattro figli Anthony, Benedict, Colin e Gregory e le sue quattro figlie Daphne, Eloise, Francesca e Hyacinthe. Altra famiglia protagonista sono i Featherington, composti da: la madre Portia, Lady Featherington; suo marito, il barone; le tre figlie Philippa, Prudence e Penelope. Siamo nell’alta società londinese nella stagione in cui le giovani donne cercano marito e le madri sono in fermento, intente a trovare una buona sistemazione per le proprie figlie.

Protagonista della prima stagione è Daphne Bridgerton che, al debutto nell’alta società, incontrerà il duca di Hastings, Simon, scapolo ambìto e amico di suo fratello Anthony. Per eludere politiche matrimoniali svantaggiose per entrambi, fingeranno di instaurare un legame ma ben presto scopriranno di essere profondamente innamorati l’una dell’altro. Tuttavia, sul loro amore incombe un giuramento che Simon ha fatto molto tempo prima a suo padre.

Nel cast di Bridgerton, troviamo: Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton), Regé-Jean Page (Simon Basset), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Jonathan Bailey (Anthony Briderton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Adjoa Andoh (Lady Danbury) Ruby Barker (Marina Thompson), Sabrina Bartlett (Siena Rosso), Harriet Cains (Philippa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Polly Walker (Portia Featherington), Ben Miller (Lord Archibald Featherington), Lorraine Ashbourne (Mrs. Valery), Golda Rosheuvel (regina Carlotta di Mecleburgo-Strelitz), Florence Hunt (Haycinth Bridgerton) e Will Tilston (Gregory Bridgerton).