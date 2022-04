Quando esce Bridgerton 3? Data di uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Serie tv Netflix in pieno stile Jane Austin, tratta dai romanzi di Julia Quinn.

Trama e data di uscita ufficiale

Tratta dai celebri libri di Julia Quinn, usciti in Italia da ormai diversi anni, Bridgerton è una serie tv originale made in Usa, fimata Chris Van Dusen e trasmessa su Netflix. L’alta nobiltà della Londra ottocentesca fa da sfondo ad intrighi e sotterfugi, mescolati ad relazioni romantiche e bugie, in un pieno clima Jane Austin, anche se storicamente meno accurato. Gli sceneggiatori si sono presi non poche licenze in tema di usi e costumi dell’epoca ma, le trame ben descritte ed i dialoghi accattivanti, non fanno rimpiangere altre produzioni storicamente più fedeli.

Non da meno è la misteriosa figura Lady Whisteldown (o Whistleblower come l’hanno soprannominata affettuosamente i fan), una donna di cui nessuno conosce il volto che ha deciso di pubblicare tutti i pettegolezzi della cerchia ristretta della City, senza preoccuparsi di celare nomi e cognomi e non risparmiando nessuno.

Già agli inizi della prima stagione Bridgerton è riuscita a scalare le vette del catalogo Netflix, diventato ben presto una delle serie tv più vista di tutti i tempi. Alla premiere della stagione 2, uscita a marzo di quest’anno, la produttrice esecutiva Shonda Rhimes ha addirittura anticipato di avere già in cantiere la stagione 3. Sembra quindi che i fan della serie potranno godersi già i primi episodi entro l’inizio del 2023.

Di certo, c’è il fatto che le riprese inizieranno quest’estate. Non sono stati ancora rivelati altri dettagli sulla produzione, ma aspettatevi di sentire notizie nei prossimi mesi quando il cast inizierà a tornare al lavoro.

Anche per questa “season” vediamo riconfermato quasi tutto il cast principale. Immancabili le presenze di Jonathan Bailey e Simone Ashley che ritroveremo nei panni di Anthony e Kate. Al momento non è chiaro se Phoebe Dynevor tornerà per la terza volta nei panni di Daphne Bridgerton.

Sembra invece che Regé-Jean Page probabilmente non tornerà per un cameo nel ruolo di Simon Basset, il duca di Hastings. L’attore ha infatti lasciato definitivamente la serie.

Anticipazioni e spoiler

Proprio come le stagioni 1 e 2, la stagione 3 di Bridgerton sarà probabilmente caratterizzata da 8 episodi, tutti della durata di circa un’ora.

Se l’arco narrativo dei libri verrà rispettato, Bridgerton 3 sarà incentrata su Benedict Bridgerton e su Sophie Beckett. Il terzo romanzo “An Offer From A Gentleman”, è incentrato proprio su Benedict che, dopo un incontro casuale con Sophie a una festa in maschera se ne innamora perdutamente. Ancora non sa che la ragazza è la figlia illegittima del conte di Penwood e che, quando quest’ultimo viene a mancare, sua moglie Araminta terrà la figliastra Sophie con sè, trasformandosi pian piano in una matrigna degna di Cenerentola.

Tuttavia, Shonda Rhimes ha confermato che potrebbero esserci delle variazioni alla trama.

Probabilmente al centro della nuova stagione troveremo ancora la coppia più amata dai fan: Penelope Featherington e Colin Bridgerton, anche se è al centro del quarto libro di Bridgerton. Ai fan non resta che aspettare per scoprirlo!