Quando esce che Dio ci aiuti 7? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

E’ di pochi giorni fa la notizia che conferma l’uscita di scena dal cast fisso della fiction Rai “Che Dio ci aiuti 7”, di Suor Angela, l’amatissimo personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci.

E’ stata la stessa attrice a confermarlo, rivelando che la suora, sarà presente nella prima puntata, nella settima e sul finale di stagione e che ha partcipato a parte delle riprese in corso in questi giorni e parteciperà a quelle che avranno luogo in autunno.

Dunue la settima stagione di “Che Dio ci aiuti”, oltre che ad essere confermata, è anche in corso di registrazione. Ci saranno cambiamenti? Scopriamolo insieme.

Quando inizia la settima stagione

Con la settima stagione della fiction arrivano i primi cambiamenti: Elena Sofia Ricci dice addio alla serie e i nuovi protagonisti saranno Emiliano (Pierpaolo Spollon) e Azzurra (Francesca Chillemi).

Nuovi protagonisti e tante conferme, come quella di Valeria Fabrizi, che è stata tra le prime a confermare, durante un’intervista rilasciata alla stampa, la settima stagione della fiction e la data di inizio delle riprese (23 maggio 2022). Abbiamo visto che queste ultime sono in corso e quindi, per ciò che riguarda la data d’uscita ufficiale della nuova stagione di Che Dio ci aiuti, dobbiamo ancora attendere: è ipotizzabile che verrà trasmessa nell’autunno del 2023, sempre di giovedì alle 21.20.

T rama e anticipazioni

Oltre all’assenza di Suor Angela non sappiamo molto delle anticipazioni e della trama della nuova stagione di “Che Dio ci aiuti 7”. Le riprese sono in corso e tutti mantengono il massimo riserbo sulle vicende della nuova stagione.

E’ quasi certo che il cast perderà qualche pezzo: non torneranno Gianmarco Saurino nel ruolo di Nico, Diana De Bufala nel ruolo di Monica, Erasmo Genzini in quello di Erasmo e Simonetta Columbu come Ginevra.

I nuovi protagonisti, invece, come anticipato saranno Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon, interpreti dei personaggi di Azzurra ed Emiliano.

Il Cast

Quali saranno i personaggi confermati per la settima stagione di “Che Dio ci aiuti 7” sia totalmente che parzialmente? Vediamoli insieme:

Suor Angela interpertata da Elena Sofia Ricci

Azzurra Leonardi interpretata da Francesca Chillemi

Emiliano Stiffi interpretato da Pierpaolo Spollon

Suor Costanza interpretata da Valeria Fabrizi

Penelope Martino interpretata da Olimpia Noviello

Carolina interpretata da Isabella Mottinelli

Per quanto riguarda Elena Sofia Ricci vi abbiamo già anticipato che non sarà più parte del cast, se non per pochissime puntate.

Dovrebbe esserci anche una nuova madre superiora nel cast, di cui non conosciamo però ancora il nome di chi le darà il volto.

Un altro aspetto interessante e di certo gradito dal pubblico è Can Yaman. ci sarà nella settima stagione della fiction Rai? Sappiamo che è apparso nel finale della sesta stagione, ma i rumor che si rincorrono sul web sono molto contrastanti: c’è chi dice si, c’è chi dice no.

Non sappiamo altro e l’unica cosa certa è che per sapere se Can Yaman sarà presente o meno nella fiction è aspettare almeno l’uscita del trailer pubblicitario.

Per ora non ci è dato sapere altro, visto che le riprese sono iniziate da poco e tutt’ora in corso.