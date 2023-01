Quando esce “Che Dio ci aiuti”? Cast, anticipazioni, data di uscita

Il 12 gennaio vedrà l’ uscita, su Rai Uno, di una fiction a cui milioni di italiani sono molto affezionati. Stiamo parlando di “Che Dio ci aiuti”, giunta quest’ anno alla settima edizione e che promette, già dal trailer, un boom di ascolti senza precedenti. La fiction con protagonista Elena Sofia Ricci non ha mai deluso le attese, confermandosi sempre ai primi posti come ascolti , con un share pari al 30%. Tutto questo lo si deve alle ottime prove attoriali dell’ attrice protagonista, Elena Sofia Ricci appunto, e alla sceneggiatura in grado di affrontare argomenti sempre nuovi e variegati, ma con un tocco gentile ed educativo che rende la serie TV unica nel suo genere. Elena Sofia Ricci ha sposato con entusiasmo il progetto sin da subito e ad oggi è uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo grazie alla interpretazione del ruolo di suor Angela, personaggio noto tra i fan della serie.

Le novità della settima edizione

La data di inizio della nuova stagione è fissata per il 12 di gennaio. Attraverso i trailer che stanno girando sulle reti Rai, si capisce sin da subito che vi saranno novità importanti all’ interno della serie. Il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci, suor Angela, dovrà cedere il passo ai volti nuovi della stagione che si sta aprendo. Infatti si darà molto risalto ad Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, anche se il ruolo di Suor Angela sarà sempre principale ai fini della soluzione delle vicende, Al fianco di Azzurra avremo sempre Suor Costanza, quest’ ultima interpretata da Valeria Fabrizi, anch’ essa volto caro agli appassionati della serie TV. La città dove è ambientata la fiction sarà sempre la stessa , Assisi, luogo ideale per seguire le vicende del convento degli “Angeli Custodi”. Il convento farà da sfondo alle tante vicende che si alterneranno all’ interno dello stesso. La fiction sarà composta da circa 20 puntate che verranno mandate in onda due per volta ogni giovedi.

La trama

Il convento è finito nelle mani di Suor Angela che, presa dalle alte responsabilità del ruolo, ha subito una profonda trasformazione. Chi ne soffre di più è sicuramente Azzurra, interpretata da una radiosa Francesca Chillemi, che cerca di provocarla e di scuoterla per fare in modo che diventi la suora disponibile e gioviale dei vecchi tempi. Tentativi che, almeno all’ inizio, risulteranno vani, ma che non si esclude possano produrre dei risultati con le puntate future.

Le dichiarazioni della Ricci

E’ molto probabile che questa settima serie sancirà il definitiva passaggio di consegne da Suor Angela ad Azzurra. Ipotesi che è stata anche confermata dalle parole di Elena Sofia Ricci che, pur riconoscendo di essere un’ attrice a cui piace la serialità di lunga data, ha deciso di accantonare, almeno per il momento, il suo personaggio. La Ricci ha voluto far saper ai fan di essere una donna curiosa e di voler portare questo suo spirito di intraprendenza in altre forme culturali, come il teatro o il cinema. Ha voluto ribadire che non c’ è mai stato un progetto a lungo termine e che ha rinnovato la sua presenza nella fiction di stagione in stagione. Il ruolo di suor Angela è stato molto difficile da affrontare in quanto estremamente complesso, ma l’ attrice non ha mai voluto separarsene, proprio per il carattere indomito molto simile al suo. Tuttavia ha prevalso la voglia di cambiare e di rimettersi in discussione sancendo, in questo modo, il definitivo abbandono di questa suora tanto cara ai telespettatori italiani. Grandi speranze vengono nutrite verso Francesca Chillemi, nuova star della serie, ma tutti sono sicuri che l’ attrice non tradirà le attese e riuscirà a mantenere alto il valore qualitativo della fiction.