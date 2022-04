Quando esce Chicago Fire 10? Data uscita ufficiale, anticipazioni e cast

Finalmente sappiamo quando esce Chicago fire 10! La serie TV della NBC, sui vigili del fuoco più amati di sempre, sta per tornare anche sulla TV italiana.

Chicago Fire debutta il 10 ottobre del 2012, é diretto dal famigerato Dick Wolf ed é una serie televisiva del genere drammatico incentrata sulle operazioni di soccorso urgente svolte dalla Firehouse 51, una caserma dei vigili del fuoco, con all’interno l’autopompaserbatoio 51 ed il camion 81, affiancati dell’ambulanza 61, che risponde alle ovvie richieste di soccorso tecnico e sanitario necessarie. La storie di Matt Casey, Kelly Severide, il comandante Boden ed i loro compagni, hanno appassionato tutto il mondo per ben 10 anni, tanto da generare ben tre spin-off intorno a Chicago Fire: Chicago Med, Chicago P.D. e Chicago Justice, in onda dal 2014 in poi, sempre sulla NBC.

Chicago fire: data di uscita ufficiale e cast

Chicago fire é attualmente trasmesso negli Stati Uniti: le vicende dei pompiere più affascinante della TV, dal 22 settembre 2021 hanno iniziato a mandarle sulla TV statunitense e nel novembre dello stesso anno raggiungeranno anche l’Italia, il martedì sera alle ore 22:05 su Skype.

Però, mentre in America son stati trasmessi 16 episodi, noi italiani abbiamo potuto godere della compagnia della caserma 51, solo fino all’episodio 11, trasmesso il 25 gennaio 2022. Il 13 aprile ci aspetta il finale, non doppiato ovviamente, di questa 10 stagione, perché purtroppo non é stata ancora stabilità una data per il ritorno su Sky.

In questa stagione 10 il nostro affezionato tenente Kelly Severide lavora a stretto contatto con il tenente Hermann ed il tenente Stella Kidd, sua vecchia fiamma in alcune stagioni: la famiglia di Firehouse 51, con il vice-capo Boden che riesce a mantenere la sua casa, ed i veterinari Mouch (Randy) e Joe Cruz ci aspetta tra qualche settimana su Sky.

Tra il cast di Chicago Fire troviamo il biondo Jesse Spencer, nei panni del capitano Matthew Casey, e che interpretava anche il ruolo del dottor Robert Chase, uno degli assistenti del Dottor House, Taylor Kinney in Kelly Severide, già noto al piccolo schermo per the Vampire Diaries, Davide Eigenberg, é invece Christopher Hermann, che ricorderemo per la seconda stagione di Sex and City. Ovviamente questi personaggi li ritroviamo negli spin-off sopra citati, in quanto le avventure di tutte e 4 le serie si intrecciano con molta frequenza. L’ottima notizia che farebbe ben sperare i fan, sembrerebbe arrivare dal lontano febbraio 2020 quando Dick Wolf, si vocifera, abbia firmato un nuovo contratto con un triplo rinnovo, cioè per Law and Order SVU ed anche tutto il franchising completo di Chicago.

Chicago fire: le ultime anticipazioni

Oltre che un triplo rinnovo, Chicago Fire porta a termine anche un nuovo traguardo, ovvero la creazione di nuovi crossover con i protagonisti della caserma 51.

Dopo il colpo di scena finale della 9 stagione, dove vediamo in serio pericolo le vite di Kelly, Cruzz, Tony e Capp, ci aspettiamo di tutto dal finale di questa decima stagione di Chicago Fire, aspettando l’undicesima stagione, in programma per il prossimo autunno.