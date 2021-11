Quando esce Clash mini? uscita Italia, download, come scaricarlo

Pochi giorni fa c’è stato un annuncio importante riguardo il gioco Supercell: Clash Mini, la versione in miniatura del gioco auto battler ambientato nell’universo di Clash. Dalla prossima settimana entrerà in closed beta e sarà disponibile solo in alcuni paesi europei, tra cui l’Islanda, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia e la Danimarca. Mentre in America sarà disponibile solo in Canada. Ancora non si ha una data precisa del suo rilascio in Italia.

Come nella versione classica i giocatori devono competere in una scacchiera dove sono presenti personaggi di Clash e deove devono pianificare gli attacchi utilizzando le risorse in amniera efficiente. Gli ideatori del gioco saranno molto attenti a questo rilascio della versione beta soprattutto nel cogliere i feedback da parte dei giocatori. In questo modo potranno reperire tutti i problemi riscontrati e gestire al meglio la stabilità e la qualità del gioco prima del rilascio nella versione definitiva. La società finalndese, in un video pubblicato sul sito ufficiale, ha accennato ad altri due giochi sempre della famiglia Clash: Clash Heroes e Clash Quest, entrambi vicini all’uscita. Clash Quest è sicuramente il più atteso, poichè è dotato di una vista dall’altro e conduce i giocatori verso terre inesplorate dell’universo di Clash. Supercell ha portato a termine un test closed pre-alpha con tanti utenti. I feedback di questo test sono di grande importanza per la costruzione del gioco e per l’aggiunta di ulteriori funzionalità.

Per ora, però, non c’è ancora una data ufficiale di rilascio del gioco a livello globale. Per saperen di più e per rimanere sempre aggiornati, basta registrarsi sul sito ufficiale.

Come scaricare Clash Mini

Aprire l'app Play Store dal proprio telefono e digitare sulla barra delle ricerche "Clash Mini". Una volta trovata l'app bisogna installarla e aspettare il completamento dell'operazione. Ad operazione conclusa è possibile aprire l'app ed iniziare a giocare.