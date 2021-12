Quando esce Cobra Kai 4? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

É finita l’attesa per i fan della serie televisiva statunitense Cobra Kai. Il 31 dicembre 2021 uscirà su Netflix la quarta stagione. Come per le precedenti tre, anche quest’ultima è composta da ben 10 episodi. La storia si svolge a 34 anni di distanza dagli eventi narrati nella serie Karate Kid. Questi eventi sono tutti incentrati su Johnny Lawrence, un uomo di mezza età che conduce una vita squallida e che è costretto a vivere alla giornata. Decide, così, di seguire la strada verso la redenzione e finirà per scontrarsi contro il suo storico rivale, Daniel LaRusso, ricco uomo d’affari e imprenditore di saloni automobilisitici, nel dojo di karate Cobra Kai. Daniel LaRusso deciderà di insegnare le arti del karate ad un suo giovane allievo, che risulterà essere il figlio del suo acerrimo nemico, in brutti rapporti con il padre.

Nella quarta stagione il rapporto di amore e odio tra i due continua e cercano di trovare un’alleanza per sconfiggere John Kreese, ovvero il capo del dojo. L’obiettivo è uno solo: vincere l’All Valley Tournament. La terza stagione ci aveva lasciato con i due protagonisti che, insieme agli studenti del dojo, uniscono le forze per combattere e fermare John Kreese. Nel frattempo LaRusso subisce danni in casa, dopo un’incursione organizzata da Tory Nicholas ed Eli “Falco” Moskowitz. Nel frattempo Johnny si trova prima a combattere con Kreese e poi con il figlio. Verrà aiutato dal tempestivo intervento di Daniel. Prima che i due potessero attaccare, vengono fermati da Miguel e Samantha. A questo punto Kreese decide di andarsene, a patto che gli studenti del dojo di Johnny e Dabiel riescano a sconfiggere il Cobra Kai. Nel frattempo, essendo due contro uno, Kreese decide di telefonare a Terry Silver per trovare in lui un nuovo alleato.

Il cast di Cobra Kai 4

Nel cast di Cobra Kai 4 ritroviamo ancora il protagonista William Zabka, che interpreta il volto di Johnny Lawrence. L’attore è famoso anche per aver interpretato i primi tre capitoli di Karate Kid. Ha recitato anche in Shootfighter, in Shootfighter 2, Smiley Face, How I Met Your Mother e Un tuffo nel passato. Dal 2018 è in pianta stabile nel cast di Cobra Kai 4. Il suo antagonista, Daniel LaRusso, anche lui presente dalla prima stagione, è stato protagonista di diversi film tra cui Vado a vivere a New York, Hitchcock, Ultimi echi di guerra e Mio cugino Vincenzo. Ha interpretato anche ruoli minori in tv in La famiglia Bradford, Ugly Betty e The Deuce. L’antagonista del duo alleato (John Kreese) è interpretato da Martin Kove, anche lui presente nei tre film di Karate Kid. Ha avuto un passato ricco di apparizioni cinematografiche: in Rambo 2 – La vendetta, Shootfighter – Scontro mortale, Piccoli omicidi, C’era una volta a… Hollywood, Piccoli omicidi e L’ultima casa a sinistra.

A completare il cast anche Gianni DeCenzo, Vanessa Rubio, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Courtney Henggeler, Jacob Bertrand, Xolo Maridueña e Peyton List.

Prima dell’uscita della serie, i fan possono degustarsi il trailer e scoprire cosa ne sarà della nuova stagione.